Пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую выплату

Большинство российских пенсионеров потратят полученную в сентябре от государства социальную выплату на первоочередные нужды или ранее отложенные покупки. Каждый пятый отправит деньги на сберегательный счёт. Данные исследования маркетплейса «Юником 24» приводит РИА Новости.

Как показало исследование, 20% граждан старше 60 лет отправят полученные от государства деньги на сберегательный счёт или отложат а будущие нужды. Около 25% респондентов потратят деньги на первоочередные покупки — лекарства, продукты.

15% российских пенсионеров планируют купить на 10 тысяч рублей то, что давно собирались, но постоянно откладывали: бытовую технику, мебель, телевизоры, мобильные телефоны. 12% отправят матсредства на помощь детям и внукам или купят им подарки.

Каждый десятый пенсионер вложит средства в ремонт, причем около 70% выбравших этот пункт потратят деньги на работы на дачных участках. 8% озаботятся здоровьем. 5% направят деньги на досуг или погашение кредитов. Ещё 5% затруднились ответить.

Единовременные госвыплаты в размере 10 тысяч рублей были направлены всем российским пенсионерам в сентябре по инициативе президента Владимира Путина. По данным Минтруда, на сегодняшний день выплаты получили уже более 30 млн граждан пенсионного возраста.