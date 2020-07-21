Национальная ассоциации НПФ (НАПФ) и Ассоциация НПФ (АНПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР), что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (документ есть в распоряжении NEWS.ru). Правда, при этом «частники» хотят уменьшить уровень, при котором назначается единовременная выплата, дабы выплачивать больше пожизненных пенсий. Какая будет после этого пенсия у россиянина, — в материале NEWS.ru.

Негосударственные пенсионные фонды в целом поддерживают необходимость по изменению критерия определения права на вид выплат за счёт средств пенсионных накоплений, но для получения положительного эффекта от внедряемых изменений и сохранения долгосрочной финансовой устойчивости негосударственных пенсионных фондов им видится необходимым снизить предлагаемый 10-процентный порог соотношения до 5%.

Пятипроцентный порог предусмотрен действующим законодательством для назначения накопительной пенсии и обеспечивает для застрахованных лиц ежемесячную пожизненную прибавку к страховой пенсии, ежегодно индексируемую НПФ, что увеличивает индивидуальный коэффициент замещения утраченного заработка гражданина при выходе на пенсию. Кроме того, по расчётам членов того же СРО АНПФ, пятипроцентный порог не приведёт к увеличению сумм единовременной выплаты застрахованным лицам.

Представители негосударственных пенсионных фондов полагают, что при установлении 10-процентного соотношения в среднесрочной перспективе количество устанавливаемых единовременных выплат увеличится примерно на 20%, что приведёт к социальной нестабильности материального положения пенсионеров, так как с большой долей вероятности сумма единовременных выплат быстро иссякнет и государству придётся увеличить расходы бюджета для повышения размера пенсионного обеспечения граждан до уровня 40% от утраченного заработка (в соответствии с ориентирами, установленными Международной организацией труда (МОТ).

С другой стороны, это приведёт к снижению объёма инвестируемых средств пенсионных накоплений, что негативным образом скажется на развитии экономики страны, а также на размере получаемого дохода НПФ и их клиентов.

Проанализировав возможные последствия предлагаемого нововведения, мы пришли к выводу о необходимости сократить лимит назначения пожизненных пенсий с 10 до 5–7% ПМП. Так как иначе существенно возрастает доля назначений единовременных выплат, что может негативно сказаться на актуарной сбалансированности обязательств НПФ и ВЭБ перед клиентами. Константин Угрюмов глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

В целом же новый подход, изложенный в предлагаемой методике, при условии определения единого критерия для расчётов — величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации — в значительной степени упростит жизнь и Пенсионному фонду, и застрахованным лицам при назначении им пенсий, серьёзно сократив операционные издержки и облегчив документооборот, сказал Угрюмов.

В целом «частники» приветствуют новый подход, так как он значительно упростит процесс назначения выплат и НПФ, и ПФР и ощутимо упростит процедуру для застрахованных лиц, обращающихся за назначением выплат. Однако, по их мнению, всё же 10% от ПМП — это многовато, так как резко увеличит долю назначения единовременных выплат пожизненных пенсий.

Как это повлияет на размер пенсий

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Важным моментом в этой ситуации является определение того, при каких условиях пенсионер сможет получить единовременную выплату, а когда ему будет выплачиваться мизерная пожизненная накопительная пенсия.

В настоящее время средний счёт по обязательному пенсионному страхованию, по данным ЦБ РФ за третий квартал 2019 года, составляет около 68 тысяч рублей, что в 2,5 раза ниже, чем средний счёт по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). По данным ПФР, в настоящее время средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей.

Этот размер может либо увеличиться, либо уменьшиться в зависимости от того, чья позиция «победит»: НПФ или ЦБ РФ.

В случае если окажутся сильнее доводы НПФ относительно критерия, по которому накопительные пенсии будут выплачиваться единовременно: 5–7% от прожиточного минимума пенсионера (9300 рублей в месяц), тогда будущие пенсионеры смогут получить единовременную выплату, если этот расчётный размер окажется как минимум на 20% ниже того уровня, который установлен в настоящее время (5% от размера страховой пенсии). На фоне снижения доходности, а также ввиду того, что размер вознаграждений НПФ за управление пенсионными накоплениями составляет 0,75%, то позиция НПФ вполне объяснима. Юлия Финогенова профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова

Должно отметить, что ЦБ РФ в настоящее время предлагает более мягкий вариант, поскольку 10% от ПМП — это 930 рублей в месяц, что выше на 25–28% среднего уровня текущей границы, рассчитываемого от среднего размера страховой пенсии. Поэтому, с точки зрения будущего пенсионера, более выгодно предложение Банка России, так как оно повышает вероятность получения именно единовременной выплаты, а как известно, деньги сейчас значительно дороже тех, что пенсионер сможет получить в будущем.

При выборе в качестве критерия ПМП необходимо также помнить и о сильной региональной дифференциации, поскольку уровень в 9300 рублей — это средний по России показатель и как минимум в половине регионов он на 700–1000 рублей ниже.

Учитывая ожидаемый рост инфляции на 1,5 процента до конца года в связи с коронавирусом и нестабильную ситуацию с ценами на нефть в среднесрочном периоде, пенсионеры скорее смогли бы выиграть именно от единовременной выплаты, а не от мизерных доплат даже с учётом их индексации, — сказала Финогенова.

Насколько предлагаемый механизм может быть действенен



Заметим, что вопрос определения критерия выплат единовременной суммы станет актуальным через 10–15 лет, когда средний размер счёта обязательных пенсионных накоплений хотя бы сравняется с тем, что мы наблюдаем в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Поскольку, несмотря на указанную ЦБ РФ цифру среднего счёта по ОПС в 68 тысяч рублей, в реальности накопительные счета конкретных граждан, в особенности в регионах, могут оказаться значительно менее объёмными, принимая во внимание относительно короткий срок накопления и низкий уровень зарплат.

Так сложилось, что пока накопительная пенсия не играет существенной роли в пенсионном обеспечении граждан и, скорее всего, практически любой механизм (НАПФ или ЦБ РФ), который будет в итоге принят — пройдёт для граждан незаметно, добавляет экономист из «Плехановки».

Подобный механизм должен быть гибким, чтобы своевременно реагировать на текущие экономические реалии. По моему мнению, цифры как в 10% от ПМП пенсионера, предложенные Банком России, так и 5–7% от НАПФ должны иметь реальное экономическое обоснование, связанное с прогнозом уровня жизни населения, инфляции, возможной доходности от инвестирования. Естественно, подобные расчёты должны ставить во главу угла прежде всего защиту интересов будущих пенсионеров, — резюмирует эксперт.

К сведению: пожизненная накопительная пенсия назначается тогда, когда объём пенсионных накоплений россиянина позволяет выплачивать более 5% по отношению к размеру страховой пенсии. Если же расчётный размер накопительной пенсии составляет 5% и менее, накопления выплачиваются единовременно.