https://static.news.ru/photo/d3103c2c-d85e-11e9-b65d-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudi_aramco/instagram

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что параметры соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ после атаки на объекты Saudi Aramco не менялись. Все участники соглашения должны соблюдать свои обязательства.

Никто не менял параметры сделки ОПЕК+, все мы договорились в Абу-Даби, все должны исполнять свои обязательства, — цитирует РИА Новости Новака.

Известно, что Саудовская Аравия после атаки сократила производство нефти более чем в два раза — на 5,7 млн баррелей в сутки. По словам Новака, в настоящее время ещё непонятно, насколько быстро повреждённые объекты будут восстановлены.

Как писал News.ru, лидеры России, Турции и Ирана могут затронуть вопрос о нападении на объекты Saudi Aramco во время саммита в Анкаре. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Нападение на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии было совершено 14 сентября. Атаке дронов подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы.