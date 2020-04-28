Падение продаж новых автомобилей в РФ в апреле может достигнуть 95%

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Российские автодилеры прогнозируют снижение продаж на 93-95% в апреле из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев.

Индекс контрактования на сегодняшний момент по апрелю составляет - 92%. Это только контрактование, не выдача машин, — рассказал Моисеев во время онлайн-конференции ТАСС «Автокарантин: влияние коронавируса на российский автомобильный рынок».

NEWS.ru писал, что глава Минпромторга Денис Мантуров назвал автодилеров наиболее пострадавшей отраслью из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время автосалоны работают в 44 регионах страны. Речь идёт, в основном, о ремонте автомобилей и продаже запчастей. Пока не все регионы могут оперативно открыть автосалоны, обеспечив необходимые санитарно-эпидемиологические требования.