Новая инициатива Минэкономики и Центробанка не случайно привлекла к себе немалое внимание. Водительские права можно будет использовать для перевода денег без открытия счёта, отправки и получения до 15 тысяч рублей через почту, а также для обмена валюты на сумму, эквивалентную 100 тысячам рублей, пишут «Известия».

Что означает это предложение и на что оно направлено?

В современной России фактически единственным легальным документом (мы не берем особые случаи) является т.н. внутренний паспорт. Он используется во всех видах коммерческих сделок, финансовых транзакциях, при заселении в гостиницу и т.д. При этом сам по себе внутренний паспорт в современном виде является анахронизмом. Он представляет собой продолжение советского паспорта, введённого в 1932 году, и являвшегося орудием для контроля за населением — его миграцией, выявлением потенциально опасных элементов и т.д. В паспорте указывалось множество личных сведений — место жительства («прописка»), семейный статус и т.д. По серийному номеру работники МВД могли определить различного рода ограничения, наложенные на гражданина.

Надо отметить, что само понятие «паспорт» во все времена и во всех странах, означало документ для выезда за границу, удостоверяющий, что данный человек является гражданином определённого государства. То есть то, что в СССР, а после в РФ называли «загранпаспортом». Большинство людей паспорта никогда не имели, за исключением самого последнего времени, когда заграничные путешествия стали частью привычного быта в связи с повышением уровня жизни.

В РФ, после падения коммунистического строя не произошло отказа от паспортной системы. Внутренние паспорта существуют уже почти 30 лет. В силу отсутствия иных общеупотребительных документов внутренний паспорт остается фактически единственным, который используется в экономических процессах.

Надо отметить, что в РФ малый ресурс общественного доверия, совмещаемый с высокой степенью административного регулирования и контроля. Без паспорта невозможно совершать множество повседневных операций — начиная от покупки билетов на транспорт. Предъявляя паспорт, мы сообщаем посторонним людям множество персональных сведений о себе, к которым никто не должен иметь доступа.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оставляя в стороне этико-юридическую проблематику, сосредоточимся на процессах гражданского оборота. Для любой экономики важна возможность совершения быстрых операций в торгово-финансовой сфере. Отсутствие альтернативы паспорту замедляет возможность получения кредитов, переводов и т.д.

Надо отметить, что за пределами России, где нет внутренних паспортов, используются различные виды ID. В тех же США до последнего времени водительское удостоверение выполняло фактически роль паспорта в России. Кроме него используется множество других документов, начиная с карточки социального страхования (SSN) до брачного свидетельства и регистрации избирателя. Подобная гибкость позволяет банкам и иным коммерческим организациям оперативно принимать решения.

В России в последние годы неоднократно принимались решения об уходе от бумажного паспорта и переходе к электронному. Однако сроки всякий раз срывались и переносились, а «электронный паспорт» так до сих пор и не появился. Поэтому рассматриваемую инициативу Минэкономики и ЦБ (согласованную с Росфинмониторингом) можно считать паллиативным решением государства в ситуации невозможности обеспечить переход к электронным документам.

Для экономики это будет означать, с одной стороны, облегчение проведения микрофинансовых операций, с другой, повышаются возможности для всякого рода мошенничества. Людям будет проще перевести деньги, обменять валюту (о кредитовании речь пока не идёт), безусловно это позитивный момент в данной инициативе.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Однако, как показывает российская практика, любое упрощение в финансовой сфере вызывает всплеск криминальной активности. Помимо разного рода финансовых жуликов, которые смогут использовать водительские удостоверения для разного рода афер, возможен интерес со стороны террористов и прочих лиц, заинтересованных в непрозрачных денежных трансферах. Водительские права добыть гораздо проще чем паспорт.

Если государство в лице своих регуляторов увидит, что его решение пойдёт на пользу именно им, и что бороться с отмыванием денег станет труднее, оно не колеблясь, отменит его, как отменило многократно отказ от бумажного внутреннего паспорта. Поэтому следует подождать реального внедрения использования водительского удостоверения, первых результатов этого эксперимента, прежде чем делать длительный прогноз.