Отказ ЕС от российского газа откроет для Москвы новые перспективы

В случае если Евросоюз введёт эмбарго на импорт энергетических ресурсов из России, Москва найдёт другие страны, которые будут заинтересованы в покупке российского газа, сообщил кандидат политических наук Михаил Литвинов. По его мнению, при прекращении контрактов с ЕС Россия сможет нарастить поставки в Китай, Белоруссию, Грузию и другие страны, пишет «Экономика сегодня».

У нас есть прекрасные партнёры из дружественных стран, которые очень нуждаются в нашем газе. Но из-за того, что большие объёмы экспортируются в Евросоюз, они не могут заключать более серьёзные контракты. В случае если контракты с европейскими странами остановятся, мы нарастим поставки в Китай, Белоруссию, Грузию и другие страны вне ЕС, — отметил эксперт.

Литвинов добавил, что ежедневные обещания Брюсселя и Вашингтона ввести запрет на импорт энергетических ресурсов из России являются пустыми угрозами, цель которых — запугать Москву и заставить её паниковать. Политолог уверен, что в Европе «не смогут отказаться от российского газа, кто бы что ни говорил».

Ранее заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон и его союзники намерены добиваться лишения России всех доходов от экспорта нефти и газа. Он отметил, что со временем Москва должна потерять статус ключевого поставщика энергоносителей.