Особую экономическую зону создадут на территории Коми

Минэкономразвития России и правительство Коми прорабатывают возможность создания на территории региона особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Север» площадью около 800 гектаров. Об этом сообщается на сайте министерства.

Основным резидентом зоны станет лесозаготовительная компания «Лузалес», в планы которой входит строительство завода по производству мебели вместе с компанией «Аскона». «Лузалес» вложит в проект не менее 32 млрд рублей, что позволит создать более 1,2 тысячи рабочих мест.

Ещё одним потенциальным инвестором на территории ОЭЗ может стать предприятие по выпуску медицинского кислорода. Как пояснил глава Коми Владимир Уйба, потребность в кислороде останется актуальной и после пандемии, поскольку его так или иначе потребляют все промышленные предприятия.

Ранее эксперт заявил, что специальные экономические зоны выгодны с позиции того, что определённые товары дешевле приобретать именно там, причём они будут ввезены без пошлин. Это касается как продуктов питания, так и различного оборудования или запчастей для предприятий. При этом товары, которые были ввезены на территорию специальной экономической зоны, могут быть использованы только там и нигде более. Если же эти товары будут перемещаться по территории страны вне этих зон, то это будет расцениваться как экспорт из других стран и товары будут облагаться налогами и пошлинами.