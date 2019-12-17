https://static.news.ru/photo/67fab224-20e7-11ea-b9a5-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что отмена налога на доход физических лиц (НДФЛ) для малоимущих принесёт пользу экономике страны.

Таким образом он ответил на вопрос главы Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, поддерживает ли глава ведомства подобную инициативу, передаёт ТАСС.

Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики, — подчеркнул он.

На недавнем заседании комитета ГД по бюджету и налогам депутат Ирина Гусева высказалась против освобождения от прогрессивного налога самых бедных граждан страны. По её словам, ни одна страна в мире так не финансирует социальные нужды граждан, как Россия. При этом депутат провела параллели между малоимущими и уголовниками, которые «могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, а потом выйти и ещё раз получить возможность не платить налоги». Пользователи раскритиковали Гусеву за подобное сравнение, отметив, что «сытый голодного не разумеет», писал NEWS.ru.