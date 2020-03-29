https://static.news.ru/photo/81b1a93c-71a7-11ea-8c1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс иностранных валют к рублю на предстоящей нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля, скорее всего, не претерпит существенных изменений. С таким прогнозом выступила замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

По её мнению, доллар будет колебаться в коридоре 77–80 рублей, а евро — 84–86 рублей.

Банк России продолжит продавать иностранную валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ), отметила экономист в разговоре с «Российской газетой».

Мильчакова отметила, что пока Россия самоизолируется, производство в Китае, с которого началась пандемия коронавируса, начинает быстрыми темпами восстанавливаться. При этом центральные банки развитых стран начинают использовать инструменты политики количественного смягчения, чтобы не дать обрушиться реальному сектору экономики.

Помимо этого, важным фактором станет динамика по рынку труда и занятости в несельскохозяйственном секторе США. Эти данные важны для стабильности доллара и будут свидетельствовать о том, насколько пострадала американская экономика от коронавируса.

Что касается курса евро, до для него, по словам Мильчаковой, большое значение имеет предварительная оценка темпов инфляции в ЕС за март, она будет опубликована 31 числа. На негативных данных евровалюта может временно ослабнуть, однако это не окажет серьёзного влияния на рынок, уверена она.

Торги на бирже на следующей недели продолжатся, несмотря на то, что она официально объявлена нерабочей. Официальный курс валют, установленный Банком России на всю неделю, будет неизменным: 78,82 рубля за доллар и 87,73 рубля за евро.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин объяснил NEWS.ru, почему доллар не взлетел до 100 рублей.