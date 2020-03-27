https://static.news.ru/photo/58057dd6-704c-11ea-9984-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer /Global Look Press

Нынешнее падение рубля является не таким большим, что отражается в стоимости барреля нефти Brent в российской валюте. Цена на неё обновила минимум 2009 года. Сейчас «бочка» сырья стоит меньше 2000 рублей, хотя в начале марта 2020 года за неё предлагали свыше 3000 рублей, рассказал для NEWS.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

Он добавил, что при текущих котировках на уровне $24,5 за баррель американская валюта могла бы стоить и 100 рублей за единицу, а то и выше — $24,5 * 100 = 2450 рублей.

Но этого не происходит благодаря продаже Банком России иностранной валюты на рынке в рамках исполнения бюджетного правила. Однако этих мер недостаточно для предотвращения ослабления российской валюты. Да и при нынешних ценах на нефть текущий курс рубля не компенсирует госбюджету потери выручки от нефтегазового экспорта, — добавил эксперт.

Бабин отметил, что рынок углеводородов находится на грани разбалансировки как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Кроме того, ситуацию усугубляет пандемия коронавируса нового типа (COVID-19), «поскольку 3 млрд человек находятся в изоляции».

Мировые рынки рухнули 9 марта 2020 года более чем на 30%. Нефть WTI обвалилась ниже $32 за баррель. Кризис стал вторым по масштабу в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для нынешнего падения стал провал переговоров ОПЕК+.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели. В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Банк России для поддержки рубля начал активно продавать валюту на рынке. Пик пришёлся на 25 марта, когда регулятор реализовал её на 13,28 млрд рублей. Эти меры призваны смягчить падение отечественной валюты, но затормозить процесс не в состоянии.