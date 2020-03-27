https://static.news.ru/photo/f4bbdd00-703d-11ea-8e9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России для поддержки рубля начал активно продавать валюту на рынке. Пик пришёлся на 25 марта, когда регулятор реализовал её на 13,28 млрд рублей. Эти меры призваны смягчить падение отечественной валюты, но затормозить процесс не в состоянии. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По словам эксперта, ЦБ с 10 марта ежедневно продавал валюту на 3,6-3,7 млрд рублей, 16 марта увеличил дневной объём продажи до 5,5 млрд рублей, 17 марта — до 5,6 млрд рублей, 18 марта — до 7,7 млрд рублей. С 19 марта регулятор резко увеличил продажу валюты на рынке, совершив операции на 13,7 млрд рублей, с 20 марта — на 13,31 млрд рублей, с 23 марта — на 13,76 млрд рублей, с 24 марта — на 13,36 млрд рублей.

Эти меры должны смягчить падение отечественной валюты, однако затормозить процесс не в состоянии. Рубль снижается вслед за нефтяными котировками. Сейчас очевидно, что падение спроса будет рекордным за всю историю — снижение достигнет отметки в 20 млн баррелей в сутки. Реальных мер, чтобы компенсировать такое падение спроса, нет, — считает глава департамента.

Он добавил, что в течение ближайших трёх месяцев будут заполнены хранилища нефти и танкерные мощности. Поэтому снижение котировок продолжится, как и ослабление рубля.

При достижении цены на нефть уровня в $15–20 за баррель равновесным курсом рубля будет 90 рублей за доллар, — сказал эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что Минэнерго России прогнозировало скорое завершение сделки ОПЕК+. Но ведомство не ожидало обвала стоимости нефти ниже $30 за баррель, рассказал замглавы ведомства Павел Сорокин на круглом столе клуба «Валдай». Министерство также оценило вклад коронавируса в снижение стоимости нефти. По данным Минэнерго, эффект от COVID-19 равен около $25 за баррель.

Мировые рынки рухнули 9 марта 2020 года более чем на 30%. Нефть WTI обвалилась ниже $32 за баррель. Кризис стал вторым по масштабу в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для нынешнего падения стал провал переговоров ОПЕК+.