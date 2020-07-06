Оптовые цены на рыбу в России продолжают снижаться

https://static.news.ru/photo/319316b2-bf85-11ea-a853-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росрыболовство фиксирует снижение оптовой стоимости рыбы в России. По сообщению ведомства, это уже стало трендом.

За прошедший период с 29 июня по 5 июля цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка в основном продолжили снижение, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что, к примеру, на Дальнем Востоке цена на минтай снизилась на 6,1%, (77 рублей за килограмм), а на треску — на 6,5% (до 145 рублей). При этом на северо-западе России продолжает снижаться цена на треску (200 руб/кг, или на 4,8%) и пикшу (128 руб/кг, или на 1,5%).

В центре страны рыба дешевеет не так сильно. Так, минтай подешевел на 2%, до 98 рублей за килограмм, а сельдь — на 1,4%, до 68 рублей за килограмм. Это объясняется высоким уровнем складских запасов и слабым потребительским спросом. Оптовая цена на другие виды мороженой рыбы осталась неизменной: скумбрия стоит 140 рублей, мойва — 120 рублей.

А вот розничная цена на рыбу упала незначительно. В период с 23 по 29 июня она подешевела на 0,2%.

Ранее сообщалось, что мировые цены на продовольствие в июне увеличились впервые с начала года после резкого снижения в мае, но индекс цен на мясную продукцию снизился на 0,6% — до 95,2 пункта. Падение международных котировок мяса птицы и говядины обуславливается ростом экспортного предложения в ключевых регионах-производителях, превышающим высокий импортный спрос со стороны КНР и стран Ближнего Востока.

Как писал NEWS.ru, инфляция в России с 19 по 25 мая составила 0,1%. В предыдущие две недели индекс потребительских цен не менялся. При этом с начала года стоимость основных товаров и услуг поднялась на 2,3%.