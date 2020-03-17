https://static.news.ru/photo/d608851e-686a-11ea-a768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исследовательская группа «Петромаркет» сообщила об обвале цен на автомобильный бензин. Разница в цене на нефть марки Brent за период торгов с 6 по 12 марта составила 90%.

На прошедшей неделе обвалились не только цены на нефть, но и европейские крек-спреды (разница при одновременной покупке/продаже между оптовой стоимостью нефтепродуктов и сырой нефти — прим. NEWS.ru) на автомобильный бензин. Последний опустился со $103 за тонну 6 марта до ничтожных $10 12 марта. Более того, в последний день предыдущей торговой недели крек-спред и вовсе стал отрицательным. Впервые с февраля 2009 года на рынке Северо-Западной Европы 92-ой бензин торговался дешевле сырой нефти, — заявили в компании.

Также представители «Петромаркет» добавили, что крек-спреды на дизельное топливо и авиакеросин 9-13 марта выглядели относительно стабильными. Они колебались в диапазоне от $81 до $109 за тонну.

NEWS.ru ранее информировал, что майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижаются до 1,96%, торгуясь на уровне $29,46 за баррель.