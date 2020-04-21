Оптовые цены на бензин рухнули в России

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Более чем 28 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) заказали у Ростеха представители 45 стран мира. Поставки оборудования для лечения коронавирусной инфекции за рубеж в госкорпорации начнут не раньше июня.

Об этом сообщает «Интерфакс». Агентство отмечает, что аппараты ИВЛ пойдут на экспорт после того, как будет выполнен заказ правительства РФ. В настоящий момент мощности корпорации ориентированы на решение государственных задач...