Оптовые цены на бензин рухнули в России

Оптовые цены на бензин резко снизились на российском рынке. Стоимость бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с 13 апреля упала почти 11%, до 35,77 тыс. руб. за тонну.
При этом издержки компаний, которые включают акциз, выплаты в бюджет по демпферу (механизм стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке), НДС и НДПИ, составляют 38,07 тыс. руб. за тонну, — приводит РБК слова гендиректора агентства Михаила Турукалова.
Таким образом, убыток нефтяников, продающих бензин АИ-92 на бирже, составил около 2,3 тысячи рублей на тонну.
По данным издания, снижение оптовых цен произошло из-за резкого падения спроса на бензин на российских АЗС вследствие падения автомобильного трафика.
Как писал NEWS.ru, в Росстате сообщили, что в последнее время снижение цен на бензин наблюдалось в 17 субъектах РФ, наиболее заметное в Рязани и Кызыле — на 2,9% и 1,3% соответственно. В Москве и Петербурге цены на заправках не изменились.