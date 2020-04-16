В Росстате рассказали о снижении цен на бензин

https://static.news.ru/photo/62183410-7fe9-11ea-bdf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средние цены на бензин в РФ с 6 по 12 апреля снизились на четыре копейки в сравнении с предыдущим периодом. Об этом сообщили в Росстате.

Отмечается, что средняя цена бензина теперь составляет 44,88 руб. за литр, при этом цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 опустились на четыре копейки — до 42,45 рубля и 45,88 рубля за литр соответственно. Бензин марки Аи-98 подешевел на одну копейку. При этом, больше всего — на семь копеек, подешевело дизельное топливо (47,84 рублей).

В Росстате сообщили, что за отчетный период, снижение цен на бензин наблюдалось в 17 субъектах РФ, наиболее заметное в Рязани и Кызыле — на 2,9% и 1,3%. В Москве и Петербурге цены на заправках не изменились, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, сейчас в Европе бензин намного дешевле, чем в России, из-за резко упавших цен на нефть. При этом отечественные нефтекомпании не могут снизить цену внутри страны, так как выплачивают в бюджет отчисления по «демпфирующему механизму».

Он был введён в действие с начала 2019 года, чтобы стабилизировать ценовую ситуацию на рынке топлива и защитить её от резкого колебания цен. Прежде всего — от роста стоимости бензина, чего тогда все боялись. Однако, как теперь выяснилось, и от снижения тоже.

Кроме того, в России введён мораторий на импорт дешёвого бензина. Как заявил министр энергетики Александр Новак, он необходим, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы в условиях кризиса.