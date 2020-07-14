Оператор Пулково получил от Сбербанка крупный льготный кредит

https://static.news.ru/photo/3333a6d6-c664-11ea-8f62-fa163e074e61_660.jpg Фото: AirportPulkovo/facebook.com

Сбербанк в рамках госпрограммы поддержки системообразующих предприятий выдал оператору аэропорта Пулково льготный кредит, размер которого составляет около 1 млрд руб, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов.

По его словам, кредитная организация с начала пандемии коронавируса оказывала активную поддержку клиентам аэропортовой отрасли.

Кредит предоставлен по льготной ставке сроком на 12 месяцев, — уточнил он.

Попов пояснил, что деньги предназначены для выплат зарплат, закупку сырья, материалов и других обязательных платежей.

Это поддержало компанию в период спада спроса на авиаперевозки. В последний же месяц мы наблюдаем высокую востребованность внутреннего туризма, — отметил зампред правления Сбербанка.

Он также напомнил, что с 15 июля начнут отменяться ограничения на полёты за рубеж в ряд стран, которые соответствуют эпидемиологическим критериям. Попов подчеркнул, что послабления окажут позитивное влияние на восстановление авиационной и аэропортовой отраслей, передаёт ТАСС.

Субсидии на программу кредитования для пополнения оборотных средств системообразующих предприятий, которыми являются 1151 компания, предоставляются из федерального бюджета по ставке рефинансирования. Конечная ставка заимствования для таких предприятий не превышает 5%.

Ранее NEWS.ru писал, что многие компании, которые вошли в список системообразующих предприятий, хотят отказаться от такого статуса. Бизнесменов не устраивает обязательство готовить еженедельные отчёты для властей, притом что большинство участников списка господдержки пока не получали.