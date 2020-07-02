Ряд российских компаний захотели покинуть список системообразующих

Многие компании, которые вошли в список системообразующих предприятий, хотят отказаться от такого статуса. Бизнесменов не устраивает обязательство готовить еженедельные отчёты для властей, притом что большинство участников списка господдержки пока не получали.
Как
Это нигде не записано, но неофициально нам говорят: если не заполняете, то мы вас исключим из списка системообразующих или не пустим к какой-либо поддержке, — рассказал один из собеседников издания.
Для поддержки статуса компании должны своевременно предоставлять финансовые, операционные и HR-показатели, некоторые из которых компания не собирает даже для себя, а также региональные отчётности. При этом в правительстве отмечают, что список изначально создавался для контроля, а не помощи всем без разбора.
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая говорится, что в случае отказа предоставить отчёты «рассмотрение заявок о предоставлении мер поддержки в отношении этих организаций будет приостановлено». Отмечается, что все промышленные компании, вошедшие в список системообразующих, должны передавать финансовую информацию в системах ГИСП или ГИС ТЭК.
Необходимость постоянно предоставлять сведения подтвердили в «Башволготанкере» и Nissan. В последней отметили, что пока ни одной мерой поддержки компания воспользоваться не смогла «по причине избыточных требований».
Такая проблема есть, а толку нет. Никаких льгот мы не получили«. Механизм странный — некоторые данные относятся к коммерческой тайне, поэтому многие не спешат их предоставлять,— рассказали в одном из крупных холдингов в сфере информационно-коммуникационных технологий, которую курирует Минкомсвязь.
Кроме того, промышленники опасаются, что потом за эту поддержку могут что-то потребовать. При этом участники рынка отмечают, что государство требует «весьма чувствительную информацию», и опасаются доступа к ней конкурентов. В то же время часть компаний, которые хотели бы выйти из списка, рискую потерять в имидже.
По словам собеседника издания, сами чиновники признают, что инструмент работает только для тех, кому грозит реальная угроза банкротства. Несмотря на это, есть и положительные примеры. В частности, получили поддержку московские аэропорты и «Морспасслужба».
На предприятиях признают, что отчасти проблема заключается в условиях господдержки. У многих промышленников показатели пока не упали до критических, поэтому они решили повременить с подачей бумаг. Не планируют обращаться за господдержкой в НЛМК, «Совкомфлоте» и «Автоторе».
Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении помощи бизнесу в период пандемии коронавируса. Документ позволяет дочерним организациям системообразующих организаций претендовать на льготные кредиты. Суммы кредитов составят не меньше 400 млрд рублей. Условия для материнских компаний и их «дочек» будут совпадать.
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