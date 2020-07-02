Ряд российских компаний захотели покинуть список системообразующих

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Многие компании, которые вошли в список системообразующих предприятий, хотят отказаться от такого статуса. Бизнесменов не устраивает обязательство готовить еженедельные отчёты для властей, притом что большинство участников списка господдержки пока не получали.

Как сообщает «Коммерсант», сейчас в перечне более 1335 организаций, 43% из которых относятся к промышленности, 14% — к транспорту, 8% — к ТЭКу. На них выдано в общей сложности 139 льготных кредитов на сумму 130 млрд рублей.

Это нигде не записано, но неофициально нам говорят: если не заполняете, то мы вас исключим из списка системообразующих или не пустим к какой-либо поддержке, — рассказал один из собеседников издания.

Для поддержки статуса компании должны своевременно предоставлять финансовые, операционные и HR-показатели, некоторые из которых компания не собирает даже для себя, а также региональные отчётности. При этом в правительстве отмечают, что список изначально создавался для контроля, а не помощи всем без разбора.

В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая говорится, что в случае отказа предоставить отчёты «рассмотрение заявок о предоставлении мер поддержки в отношении этих организаций будет приостановлено». Отмечается, что все промышленные компании, вошедшие в список системообразующих, должны передавать финансовую информацию в системах ГИСП или ГИС ТЭК.

Необходимость постоянно предоставлять сведения подтвердили в «Башволготанкере» и Nissan. В последней отметили, что пока ни одной мерой поддержки компания воспользоваться не смогла «по причине избыточных требований».

Такая проблема есть, а толку нет. Никаких льгот мы не получили«. Механизм странный — некоторые данные относятся к коммерческой тайне, поэтому многие не спешат их предоставлять,— рассказали в одном из крупных холдингов в сфере информационно-коммуникационных технологий, которую курирует Минкомсвязь.

Кроме того, промышленники опасаются, что потом за эту поддержку могут что-то потребовать. При этом участники рынка отмечают, что государство требует «весьма чувствительную информацию», и опасаются доступа к ней конкурентов. В то же время часть компаний, которые хотели бы выйти из списка, рискую потерять в имидже.

По словам собеседника издания, сами чиновники признают, что инструмент работает только для тех, кому грозит реальная угроза банкротства. Несмотря на это, есть и положительные примеры. В частности, получили поддержку московские аэропорты и «Морспасслужба».

На предприятиях признают, что отчасти проблема заключается в условиях господдержки. У многих промышленников показатели пока не упали до критических, поэтому они решили повременить с подачей бумаг. Не планируют обращаться за господдержкой в НЛМК, «Совкомфлоте» и «Автоторе».

Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении помощи бизнесу в период пандемии коронавируса. Документ позволяет дочерним организациям системообразующих организаций претендовать на льготные кредиты. Суммы кредитов составят не меньше 400 млрд рублей. Условия для материнских компаний и их «дочек» будут совпадать.