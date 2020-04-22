ОПЕК+ провёл встречу без участия государств Аравийского полуострова

https://static.news.ru/photo/efe4a07a-8468-11ea-814a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неофициальная видеоконференция ОПЕК+, которая была посвящена обсуждению ситуации на рынке нефти, состоялась 21 апреля. К участию в ней не приглашались Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия.

По инициативе министра энергетики Алжира и президента конференции ОПЕК Мохамеда Аркаба обсуждался вопрос о начале сокращения добычи нефти, не дожидаясь 1 мая, сообщает «Интерфакс».

Агентство отмечает, что ситуацию на нефтяном рынке обсудили представители ОПЕК из Алжира, Анголы, Венесуэлы, Ирака и Нигерии, а также министры Азербайджана и Казахстана, которые не входят в картель. Договорённости, достигнутые на видеоконференции, не раскрываются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США проиграли в «нефтяной войне» — их сырьё никому не нужно, а сланцевой индустрии грозит обвал. Её восстановление займёт многие годы. Об этом заявил эксперт нефтяного рынка Барани Кришнан. По его словам, у США быстрее, чем в других странах, заканчивается свободное место в нефтехранилищах.