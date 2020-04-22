Эксперт объявил о поражении США в «нефтяной войне»

https://static.news.ru/photo/6649f65c-5813-11ea-9ce1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

США проиграли в «нефтяной войне» — их сырьё никому не нужно, а сланцевой индустрии грозит обвал. Её восстановление займёт многие годы. Об этом заявил эксперт нефтяного рынка Барани Кришнан.

По его словам, нынешний кризис затрагивает американских нефтяников сильнее. В первую очередь из-за того, что в США быстрее, чем в других странах, заканчивается свободное место в нефтехранилищах. В частности, хаб в Кушинге (штат Оклахома), согласно прогнозу специалиста, будет заполнен уже к началу июня. В течение следующих двух месяцев Штаты исчерпают и другие возможности.

Сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, о котором договорились страны ОПЕК+ и США, ситуацию не исправит — в сложившихся условиях этого недостаточно. Несмотря на заморозку более трети скважин, добыча в США сократилась только на 800 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, в мае ожидается крупная поставка нефти из Саудовской Аравии.

Это сочетание факторов сделало WTI лёгкой добычей для Эр-Рияда и Москвы, которые жаждут нарастить долю рынка после окончания пандемии, — отметил эксперт в комментарии для Investing.com.

Ранее NEWS.ru писал, что старший советник президента США Дональда Трампа считает падение цен на нефть WTI до отрицательных краткосрочным. По его мнению, цены начнут расти после сокращения объёмов добычи углеводородов и мощностей по их переработке.