Официальный курс евро снизился до 80,25 рубля

https://static.news.ru/photo/a7c70e68-8625-11ea-8829-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк установил официальный курс евро и доллара на выходные и понедельник, 27 апреля.

Как следует из данных Банка России, курс евро к рублю снизился на 89,4 копейки — до 80,2528 рубля, курс доллара — на 41,27 копейки — до 74,7163 рубля.

Также на выходные и понедельник уменьшилась стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) по сравнению с показателем на пятницу на 62,93 копейки, составив 77,2077 рубля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,50% годовых. На это решение рубль отреагировал небольшим ростом.