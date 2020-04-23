Официальный курс евро снизился до 80,25 рубля

Центробанк установил официальный курс евро и доллара на выходные и понедельник, 27 апреля.
Как следует из данных Банка России, курс евро к рублю снизился на 89,4 копейки — до 80,2528 рубля, курс доллара — на 41,27 копейки — до 74,7163 рубля.
Также на выходные и понедельник уменьшилась стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) по сравнению с показателем на пятницу на 62,93 копейки, составив 77,2077 рубля.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,50% годовых. На это решение рубль отреагировал небольшим ростом.
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