https://static.news.ru/photo/9c22551c-5c78-11ea-93e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала новый доклад, в котором говорится, что рост экономики РФ в 2020 году замедлится до 1,2% ВВП на фоне падения мирового показателя, что на 0,4 процентных пункта (п. п.) меньше, чем прогнозировалось ранее.

На следующий год ОЭСР пересмотрела свой ноябрьский прогноз в сторону снижения роста ВВП на 0,1 п. п., до 1,3%. Документ опубликован на сайте организации.

В октябре 2019 года рост ВВП ускорился и достиг показателя в 2,2%. В ноябре 2019 года кабмин составил план структурных реформ. Согласно документу, реализация программы «критически необходима» для выхода российской экономики на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года. Работа по проведению реформ возложена на правительственную комиссию по экономическому развитию, писал NEWS.ru.