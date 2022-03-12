Заявки на транзит газа через Украину остались на максимуме

Заявки на транзит российского газа через территорию Украины 12 марта сохранились на максимуме контрактных обязательств «Газпрома» перед Киевом, свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины». Газопровод Ямал — Европа также используется в прежнем режиме.

Объёмы на прокачку газа в рамках газоизмерительных станций (ГИС) Суджа и Сохрановка на российской стороне на 12 марта составляют 109,4 млн кубометров. Транзит российского газа держится вблизи этих значений с конца февраля.

При этом загрузка газопровода Ямал — Европа, по которому газ транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в ГТС Германии, остаётся также на прежнем уровне, свидетельствуют данные немецкой Gascade. «Газпром» в пятницу снова забронировал часть мощности данного газопровода на полные газовые сутки 12 марта, что составило 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — 15,7% доступного объёма для бронирования. Кроме того, компания использовала дополнительную бронь в ночь на 12 марта. Данной схемой «Газпром» пользуется с 3 марта.

По мнению экспертов, рост экспорта российского голубого топлива с конца февраля связан с рисками в связи с операцией России в Украине, а также с метеопрогнозами в Европе. Так, на этой неделе холодная погода в Великобритании, на севере Франции и Нидерландах начнёт постепенно смягчаться, при этом в Германии и Италии ожидаются аномальные холода, которые могут сохраниться на протяжении всей недели.

Ранее официальный представитель компании Сергей Куприянов сообщил, что «Газпром» продолжает в штатном режиме осуществлять подачу российского газа через территорию Украины в Европу. По его словам, в соответствии с заявками европейских потребителей объём газа на 5 марта составил 109,5 млн кубометров, как и днём ранее.