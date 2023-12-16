Новый холдинг получит доли управляющей компании аэропорта Пулково Кабмин РФ постановил создать холдинг, в который передадут доли УК Пулково

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Правительство России распорядилось создать «Холдинг ВВСС», куда фактически перейдут доли управляющей компании аэропорта Пулково, в том числе иностранные, сообщает ТАСС. Также утвержден устав компании.

По имеющимся данным, холдинг создается в форме общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом в размере 169 млрд рублей. Генеральным директором станет Илья Шабалин. Компания будет располагаться в Санкт-Петербурге.

Утвержденный устав компании определяет права и обязанности участников, порядок перехода доли одного акционера к другому, особенности управления, а также порядок хранения документов и прочие аспекты.

Право распоряжаться голосами иностранных акционеров временно получила сама управляющая компания аэропорта, а также ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии — 7».

Управляющей компанией аэропорта Пулково является ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (сокращенно ВВСС). Доли в ней ранее принадлежали ряду организаций через кипрский офшор «Талита трейдинг лимитед», теперь они фактически передаются новому холдингу.

Несколько дней назад стало известно, что управление аэропортом Пулково перешло от кипрской фирмы к российской. Это сделано по указу президента Владимира Путина. Причина — угроза для национальной безопасности. Одновременно парламентарии РФ наделили главу государства правом назначать временных управляющих активами, принадлежащими гражданам недружественных стран.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев сообщил NEWS.ru, что параллельный импорт мешает развивать отечественный бизнес, однако власти обсуждают только то, как не допустить «свободного выхода» иностранных компаний из России. По его словам, необходимо «прогнать» все западные компании, чтобы восстановить российский рынок.