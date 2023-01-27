Новые санкции против России: что они изменят Аналитики объяснили, чем грозят очередные ограничения со стороны США и Японии

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Япония запретила экспорт в Россию вакцин и медицинской техники, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа. А США ввели новые санкции против судоремонтных и авиационных предприятий РФ. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, оценили эти ограничения и рассказали, как они повлияют на экономику России.

Японские санкции

Япония с 3 февраля запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Помимо этого, под запрет попадут:

оборудование для обработки радиоактивных материалов, ядерные материалы и устройства;

оборудование для разведки нефти и газа, крупногабаритные буровые машины;

химикаты, слезоточивый газ и вещества, которые могут быть использованы в качестве сырья для производства химических препаратов в военных целях;

медицинские изделия, диагностические и тестовые наборы;

рентгеновское досмотровое оборудование;

подшипники;

переносные генераторы;

лазерные сварочные аппараты и оборудование для гальваники;

аппараты для обнаружения взрывчатки.

Фото: Madeleine Lenz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Лазерный сварочный аппарат

Вдобавок Токио вводит персональные санкции против 22 российских граждан и трех компаний — это авиастроительное предприятие «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» и ПАО «КАМАЗ». Их активы заморозят.

Американские санкции

Практически одновременно стало известно о новых санкциях против российских судоремонтных и авиационных предприятий со стороны США. Расширенный санкционный список в четверг опубликовало Министерство финансов США. В него в том числе попали:

Дальневосточный центр судостроения и судоремонта;

30-й и 179-й судоремонтные заводы;

Завод «Звезда»;

Северо-восточный ремонтный центр;

Центр судоремонта Дальзавода;

Центральное конструкторское бюро «Лазурит»;

Уральский завод гражданской авиации;

Национальная авиационно-сервисная компания;

Авиакомпания «Авиакон Цитотранс»;

Чартерный агент «Чартер грин лайт Москва»;

«Владивостокское предприятие Электроавтоматика»;

ФГУП «НПП «Гамма»;

компания «Терра Тех».

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Санкции подразумевают заморозку активов указанных компаний и запрет для американцев на сделки с ними.

Как это отразится на экономике России

Основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров:

Далеко не все узлы, агрегаты, комплектующие, ПО и т. д., которые наши верфи получали из-за рубежа, можно оперативно заменить, найдя альтернативных поставщиков. Судостроение — это та отрасль, где такие замены вряд ли возможны, потому что суда возводятся по конкретному проекту. Это может быть проект нефтеналивного танкера, рыболовного судна, ремонтного судна, это может быть трубоукладчик (для прокладки труб по дну моря) и т. д. И в основном такие разработки — импортные. На наших заводах в основном выпускаются суда по иностранным проектам, которые предусматривают импортные комплектующие. Из-за санкций производственные планы придется пересматривать, одновременно искать проекты в дружественных странах с гарантией поставок нужного оборудования. Сроки выпуска наверняка возрастут, а объемы выпуска сократятся. Это в первую очередь снизит темпы развития экспорта в Азию (для поставок нефти, СПГ, нефтепродуктов) и замедлит развитие Северного морского пути. Что касается Японии, то основной удар понесет нефтегазовая отрасль, для которой из Страны восходящего солнца поставлялось оборудование и техника для разведки полезных ископаемых. Нельзя сказать, что в РФ нет своих аналогов такого оборудования, но в основном использовался все же импорт. Из России уже ушли компании, которые называют «Большая нефтесервисная четверка» (французская Schlumberger, американские Halliburton и Baker Hughes, швейцарская Weatherford). После их ухода, а также после отказа Японии поставлять в РФ соответствующее оборудование возникнут сложности у отрасли добычи полезных ископаемых. Месторождения нуждаются в новейшем оборудовании и технологиях, аналоги которым найти сложно. Иначе добыча нефти в России будет падать.

Аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева:

Россия находится под санкциями с 2014 года, поэтому судостроительная отрасль уже давно работает в таком сложном режиме, и текущие санкции США не стали сюрпризом. В значительной степени судостроительные предприятия научились работать на отечественных комплектующих, не на 100%, и пока это не идеально слаженный механизм, но определенный прогресс в данном направлении имеется. Тем не менее, безусловно, новые санкции оказывают дополнительное давление на отрасль и на экономику страны в целом, которая сейчас находится не в лучшем состоянии.

Фото: shutterstock

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль: