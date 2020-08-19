Новак ждёт «чёрных лебедей» и говорит о хрупкости нефтяного рынка

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Рынок нефти находится в нестабильном состоянии, и нефтедобытчики не должны останавливаться на достигнутых результатах по сокращению добычи и выполнять условия сделки с ОПЕК+. Об это заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Он также не исключил появления «чёрных лебедей». Кроме того, по словам Новака, процесс затоваривания рынка нефти замедлился, а запасы ОЭСР в июле снизились на 13 млн баррелей, приводит его слова ТАСС.

«Чёрный лебедь» — термин, который широко используется на финансовом рынке и означает внезапное непредсказуемое событие, имеющее колоссальные последствия.

Как писал NEWS.ru, 18 августа премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Новак инфицирован коронавирусом и проходит лечение в Москве.