Новак увязал восстановление нефтяных рынков с появлением вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/0e76c9ae-124a-11eb-94ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press

Министр энергетики Александр Новак спрогнозировал сроки восстановления нефтесервисной отрасли, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Восстановление идёт трудно, вирус уже нанёс колоссальный ущерб многим отраслям экономики.

Вернуться к докризисным показателям мешает масса неопределённостей. Ограничения, которые были приняты изначально, существенно снизили спрос на энергоресурсы, отметил Новак в приветственном слове перед заседанием Министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

После их ослабления восстановление запускалось неравномерно по сравнению с докризисным периодом, сейчас этот процесс замедлился в связи со второй волной коронавируса, но не развернулся полностью, — отметил министр.

Инвестиции в ТЭК снизятся в этом году на 18–20%, и это значительно выше, чем снижение спроса в целом по итогам года. Рынок при этом продолжает оставаться крайне непредсказуемым, что продлевает период неопределённости, пояснил Новак позже в интервью телеканалу «Россия 24». И это в первую очередь сказывается на сроках восстановления отрасли, потому что речь идёт о сокращении заказов для нефтесервисной отрасли.

Ситуация будет улучшаться по мере восстановления спроса, добычи и инвестиционных программ. В России, к примеру, принимают максимум усилий для сохранения подрядчиков, чтобы к моменту восстановления объёмов в наличии были и компании, и мощности.

Позитивным фактором в процессе восстановления отрасли является появление вакцины от коронавируса, что влияет на смягчение карантинных мер.

Один из показателей — это глобальный индекс деловой активности, в сентябре месяце он продолжил уверенный рост и составил 52,3% — глобальный индекс активности в промышленности, — пояснил глава Минэнерго.

Ранее NEWS.ru сообщал, что страны ОПЕК+ договорились продолжать исполнять соглашение о сокращении добычи нефти в полном объёме. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.