Новак: основной негативный эффект от обвала спроса на нефть сошёл на нет

https://static.news.ru/photo/dbb21754-c69e-11ea-96eb-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РФ полностью выполняет взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак во время заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Совместные действия стран ОПЕК+ оказали внушительное положительное воздействие на глобальную экономическую конъюнктуру, поэтому очевидно, нужно продолжать совместные действия. И Российская Федерация в соответствии с договорённостями полностью выполняет взятые на себя обязательства, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что основной негативный эффект от обвала спроса на чёрное золото уже сошёл на нет. По его словам, баланс на рынках постепенно восстанавливается.

Это был апрель, мы наблюдали падение до 25% мирового спроса. Сейчас явно наметились признаки восстановления, уверенными темпами устанавливается число авиаперевозок и объём продаж автомобильного топлива, — заявил чиновник.

Руководитель ведомства подчеркнул — если наступит вторая волна пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) — может произойти дополнительное сокращение потребления углеводородов.

Небольшое урезание обязательств по сделке ОПЕК+ в августе 2020 года до 7,7 млн баррелей в день полностью соответствует обстановке на рынках, считает Новак. По его словам, страны-участницы соглашения, не снизившие объёмы добычи сырья в полном объёме в мае-июне, обязаны будут «наверстать» упущенное в последующие месяцы.

По мнению министра энергетики Саудовской Аравии — принца Абдулазиза бен Сальмана — в июне участники ОПЕК+ выполнили положения договора на 107%. При этом, не учитывая добровольного сокращения добычи Эр-Риядом, Кувейтом и ОАЭ на 1,18 млн б/с в июне, соблюдение пунктов сделки достигло почти 95%.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн до конца апреля 2022 года, писал NEWS.ru.

Спрос на нефть в мире, по оценкам экспертов картеля, составит около 90,72 миллиона баррелей в день, а уверенное восстановление рынка ожидается уже в 2021 году — до 97,72 миллиона.