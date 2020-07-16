Новак назвал сроки стабилизации цен на бензин в РФ

https://static.news.ru/photo/78282e40-c797-11ea-bdb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Розничные цены на бензин АИ-95 и АИ-92 стабилизируются во второй половине июля, так как начнут снижаться оптовые цены.

Такое заявление сделал министр энергетики РФ Александр Новак, передаёт ТАСС. По словам министра, тенденция к снижению оптовых цен уже заметна, также можно увидеть рост «маржинальности независимых АЗС». Эти процессы должны привести к сокращению давления на «независимую розницу и снятию социальной напряжённости».

Новак отметил, что основной рост цен на топливо в розницу произошёл в июне. Министр добавил, что при этом динамика роста не превышала темпов роста инфляции.

По данным Росстата, бензин в РФ с 6 по 12 июля подорожал на 20 копеек — до 45,47 рубля за литр, а дизельное топливо выросло в цене на 8 копеек — до 48,02 рубля за литр.

Как писал NEWS.ru, в Москве средняя розничная цена на бензин АИ-95 за тот же период выросла на 10 копеек, составив 47,72 рубля за литр по оценкам столичной топливной ассоциации.

В начале июля Минэнерго предписало российским нефтяным компаниям в самые сжатые сроки нарастить продажу дизельного топлива и бензина на бирже.