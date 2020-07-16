Новак назвал сроки стабилизации цен на бензин в РФ

Розничные цены на бензин АИ-95 и АИ-92 стабилизируются во второй половине июля, так как начнут снижаться оптовые цены.
Такое заявление сделал министр энергетики РФ Александр Новак,
Новак отметил, что основной рост цен на топливо в розницу произошёл в июне. Министр добавил, что при этом динамика роста не превышала темпов роста инфляции.
По данным Росстата, бензин в РФ с 6 по 12 июля подорожал на 20 копеек — до 45,47 рубля за литр, а дизельное топливо выросло в цене на 8 копеек — до 48,02 рубля за литр.
Как писал NEWS.ru, в Москве средняя розничная цена на бензин АИ-95 за тот же период выросла на 10 копеек, составив 47,72 рубля за литр по оценкам столичной топливной ассоциации.
В начале июля Минэнерго предписало российским нефтяным компаниям в самые сжатые сроки нарастить продажу дизельного топлива и бензина на бирже.
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