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«Ни дефолт, ни банкротство»: в России рассказали про перспективы экономики

Экономист Карпенко назвала невозможным банкротство России

Экономист Оксана Карпенко заявила, что Россию в современных реалиях не ждут ни дефолт, ни банкротство. Эксперт при этом уточнила, что одно не обязательно следует из другого. Она добавила, что понятие банкротства применимо только к физическим лицам и компаниям, так как государство продолжает платить по своим обязательствам даже после объявления о дефолте, пишет ПРАЙМ.

Процедура банкротства проводится в случае полного отсутствия возможности выплаты кредита или погашения обязательств по кредиту. Дефолт же — это ситуация, при которой заёмщик отказывается по каким-либо причинам своевременно исполнять обязательства по кредиту или по облигациям, — рассказала Карпенко.

Вашингтон ранее признался, что пытается добиться такой ситуации, при которой РФ пришлось бы сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся у неё валютных резервов.

Согласно оперативному докладу Счётной палаты об исполнении бюджета, за первый квартал 2022 года внешний долг России уменьшился на 4,3% или 2,6 миллиарда долларов. Отмечается, что рост доходов вызван увеличением в отчётном периоде курсов иностранных валют к российской валюте. Ещё одним фактором стала выплата 31 марта 2022 года дисконта и купонного дохода, накопленного в ходе частичного выкупа евробондов «Россия-2022». За этот период федеральный бюджет показал профицит в размере 1,1 триллиона рублей.