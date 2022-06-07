Внешний долг России уменьшился, несмотря на угрозы Запада о дефолте

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Согласно оперативному докладу Счётной палаты об исполнении бюджета, за первый квартал 2022 года внешний долг России уменьшился на 4,3% или 2,6 миллиарда долларов. Отмечается, что рост доходов вызван увеличением в отчётном периоде курсов иностранных валют к российской валюте. Ещё одним фактором стала выплата 31 марта 2022 года дисконта и купонного дохода, накопленного в ходе частичного выкупа евробондов «Россия-2022».

Государственный внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 57 143,2 миллионов долларов <...> и уменьшился на 2 558,8 миллионов долларов, или на 4,3% по сравнению с объёмом на 1 января 2022 года, — сказано в отчёте ведомства.

За этот период федеральный бюджет показал профицит в размере 1,1 триллиона рублей.

Посол США в России Джон Салливан ранее назвал талантливой работу главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля. Вместе с тем Салливан предположил, что влияние санкций и мер экспортного контроля со временем значительно возрастёт. Дипломат при этом назвал укрепление рубля за последние несколько месяцев «чрезмерным».