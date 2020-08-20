Nestle запустила производство вегетарианского тунца

https://static.news.ru/photo/96363704-e337-11ea-aea9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joenomias /pixabay.com

Интерес покупателей к вегетарианским продуктам увеличивается по всему миру. Производители всё чаще запускают производство продукции, которая способна заменить мясо, рыбу и морепродукты.

К направлению подключилась и крупнейшая компания Nestle, которая запустила производство вегетарианского тунца. Продукт будет выпускаться под брендом Garden Gourmet под названием Sensational Vuna («Вегунец»).

Продажи начнутся уже в конце лета 2020 года в Швейцарии. В состав продукта входит вода, пшеничный глютен, гороховый белок, рапсовое масло, соль и натуральные ароматизаторы. Все ингредиенты растительного происхождения.

Генеральный директор Nestle Марк Шнайдер сообщил, что в компании намерены развивать и дальше вегетарианское направление.

Выручка подразделения в прошлом году составила $12,2 млрд (при общей выручке Nestle в 2019 г. в $101,9 млрд). И хотя доля продуктов на основе растительных альтернатив пока невелика — около $220 млн в прошлом году, их продажи быстро растут. Только за первое полугодие 2020 г. они выросли на 40%, — сообщают «Ведомости».

Аналитики считают, что растительные альтернативы мясу, рыбе и морепродуктам могут задать новое направление на рынке. Причём основным покупателем веганской и вегетарианской продукции, скорее всего, станет Азия.

Разработкой продуктов, которые способны заменить мясо и рыбу, занимаются около 20 американский компаний, в том числе Beyond Meat, Impossible Foods, Marfrig, Cargill и другие.

Экологически безопасная растительная альтернатива морским продуктам поможет сохранить биологическое разнообразие океанических видов и снизить объём рыбной ловли, которая истощает ресурсы водоёмов, — привели слова технологического директора Nestle Штефана Пальцера в издании.

Как писал NEWS.ru ранее, диетологи из Университета штата Пенсильвания установили, что бобовые культуры способны в какой-то мере заменить мясо в рационе. Они отмечают, что горох, нут и чечевица имеют в составе клетчатку, а также белок, который фактически аналогичен тому, что содержится в мясе.