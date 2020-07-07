Нерест трески может помешать строительству «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/d09e67ec-c062-11ea-841d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Аналитики инвесткомпании «Атон» сообщили, что строительство «Северного потока — 2» в водах Дании могут опять заморозить. Виной этому может стать нерест трески.

Строительство сможет возобновиться не ранее 3 августа — в этот день истекает срок, в течение которого новое решение датского регулятора может быть обжаловано. Ещё одно препятствие создает нерест трески в июле и августе, когда любые строительные работы в зоне нереста запрещены, — отметили эксперты.

По их словам, из-за нереста возобновление строительства газопровода может быть отложено до сентября, передаёт РИА Новости.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Американские конгрессмены внесли законопроект о дополнительных санкциях против строящегося газопровода «Северный поток — 2». В отличие от предыдущей версии он содержит более мягкие рестрикции против участников строительства газопровода.

Отмечается, что новый проект разработали и поддержали сразу девять членов палаты представителей конгресса — шесть республиканцев и три демократа. Новый законопроект предусматривает введение санкций против судов, занимающихся прокладкой трубопровода, а также компаний, которые модернизировали их для проведения подводных работ. Кроме того, под санкции могут попасть страховщики судов.

В свою очередь власти Германии сообщили о подготовке ответного пакета санкций на тот случай, если США действительно реализуют свои угрозы в отношении «Северного потока — 2». Своим давлением на строительство газопровода США стремятся заставить Берлин переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией, писал NEWS.ru.