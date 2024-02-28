Немецкая Uniper пригрозила России судом Uniper допустила возможность обращения в суд из-за передачи акций Росимуществу

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Немецкая энергетическая компания Uniper может обратиться в суд из-за передачи акций ее дочерней компании «Юнипро» Росимуществу, сообщается в ее годовом отчете. В Германии считают, что передача акций нарушает двухсторонний договор об инвестициях между ФРГ и Россией. Предполагается, что Uniper пойдет в суд в том случае, если сложившуюся ситуацию не удастся решить путем переговоров.

В отчете указывается, что решение о продаже доли в дочерней компании «Юнипро» было принято еще летом 2021 года, а в 2022 году компания достигла соглашения о сделке с российским покупателем. Однако правительство РФ не одобрило данную сделку, утверждают в Uniper. В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления иностранными активами, в результате чего Росимущество получило 83,75% акций «Юнипро» и полномочия собственника. Представители компании уже направили уведомление о споре компетентным российским органам. В случае если сторонам так и не удастся достигнуть компромисса, Uniper намерена инициировать арбитражное разбирательство против России.

Как сообщалось ранее, финская компания Fortum начала арбитражное разбирательство против России и потребовала компенсации из-за «ареста» активов. В компании обвинили российскую сторону в нарушении договора об инвестициях, заключенного с Нидерландами и Швецией.