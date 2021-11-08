Некоторым россиянам достанется в два раза больше бесплатного жилья

Госдума предлагает выделить на строительство жилья для детей-сирот в два раза больше средств. Сейчас под эти цели направляется ежегодно 10 млрд рублей. Депутаты хотят увеличить сумму вдвое, пишут «Известия».

Прорабатывается вопрос внесения поправки ко второму чтению законопроекта <...> об увеличении вдвое ежегодного бюджета на предоставление жилья детям-сиротам — с 10 млрд рублей до 20 млрд рублей, — объяснил газете заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко.

По его словам, по состоянию на август текущего года в стране нуждались в жилплощади почти 290 тысяч детей-сирот. Но реально обеспечить квартирами смогли только около 90 тысяч. До сих пор нуждаются в жилплощади 199,7 тысячи человек. Сироты могут претендовать на собственную квартиру с 18 лет, хотя в очередь попадают уже с 14 лет, отметили в Счётной палате (СП).

В 2012 году правом на квартиру обладали 84 тысячи человек, а в 2015-м — уже 214 тысяч. В 2021 году государство увеличило размер субсидии из федерального бюджета на обеспечение детей-сирот жильём был увеличен с 7,7 млрд до 10 млрд рублей. Но в Счётной палате отметили, что выделяемых сегодня средств недостаточно.

Ранее представители общественных организаций, которые занимаются помощью сиротам, попросили пересмотреть законопроект, увеличивающий количество квартир для выпускников детдомов в новостройках с 25% до 50%. Поправки должны улучшить ситуацию с обеспечением сирот жильём и одновременно приведут к образованию так называемых сиротских гетто, негативно сказавшись на их социальной адаптации.