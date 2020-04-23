Нефть снова дорожает на бирже в Лондоне

https://static.news.ru/photo/388e61ec-85dd-11ea-8445-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 5,02% и достигли отметки $22,40 за баррель на лондонской бирже ICE. В 05:52 мск 24 апреля цена этого сорта нефти снизилась до уровня $22,30 за баррель, но всё равно держалась на 4,55% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Также выросла цена и на нефть марки WTI. Фьючерсы с поставкой в июне 2020 года поднялись до отметки $17,64 за баррель. Это на 6,91% выше, чем при закрытии последних торгов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мировые цены на нефть начали расти после рекордного обвала 20–21 апреля, поднимаясь на 10–15% во время биржевых торгов 23 апреля. По мнению аналитиков, начавшееся удорожание нефти не станет долгосрочным трендом.