Нефть по $150: выиграет ли от этого Россия Из-за возможного дефицита черное золото может подорожать на 60%, считают аналитики

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Аналитики банка JPMorgan допускают, что в 2023 году мировые цены на нефть могут взлететь до $150 за баррель. По другому сценарию — в случае наступления глобального кризиса — цена «бочки» снизится до $80. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, говорят, что вероятны оба сценария. Но для России при этом важнее не стоимость нефти как таковой, а объемы поставок.

Два сценария для нефти

В четверг, 20 октября, нефть эталонной марки Brent торгуется возле уровня $94 за баррель. Но в JPMorgan допускают взлет цен на нефть до $150 уже в следующем году, если предложение на рынке будет ограничено. По словам руководителя глобального отдела сырьевой стратегии JPMorgan Кристиана Малека, недостаточные инвестиции в отрасль могут привести к дефициту нефти на рынке на протяжении следующих десяти лет.

Нефтяные цены легко могут взлететь до $150, если страны ОПЕК+ не сумеют достигнуть запланированного объема добычи, добыча сланцевой нефти в США замедлится, а спрос на ископаемое топливо, напротив, будет расти. Малек отметил, что даже после роста цен на нефть на 40% в этом году отрасль по-прежнему остается недоинвестированной, что в будущем может нарушить баланс спроса и предложения.



По его прогнозу, спрос в начале следующего десятилетия превысит уровень 2019 года на 7,1 млн баррелей в сутки. Это приведет к мировому дефициту нефти в 700 тыс. баррелей в сутки.



В то же время в банке разработали иной сценарий, согласно которому в 2023 году наступит глобальный кризис и странам придется сокращать свой спрос на топливо. В этом случае цены на нефть будут держаться на уровне $80 за баррель.

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Какой же будет цена

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов:

Как правило, когда мы имеем на руках вилку из двух полярных прогнозов, в итоге получаем что-то среднее. Недоинвестированность отрасли — серьезная проблема, которая требует достаточно много времени на решение. При этом [мировая] рецессия действительно может охладить спрос и сбалансировать рынок, но вряд ли мировые центробанки смогут хладнокровно смотреть на спад деловой активности и не попытаются замедлить его. Вероятно, цены выше $80 будут с нами в ближайшие 3–5 лет.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин:

Оба сценария возможны. Санкции ЕС в отношении российской нефти и нефтепродуктов вступят в силу в декабре и феврале соответственно (запрет поставок черного золота в Европу морским путем. — NEWS.ru). А, значит, не за горами и перебои с поставками нефти. Поэтому стоит ждать дальнейшего ужесточения ситуации с предложением сырья. Это затмит опасения по поводу приближения глобальной рецессии. Вследствие этого логичным будет видеть котировки Brent выше $100 в ближайшие месяцы. Подъем к отметке в $150 [в 2023 году] тоже вполне реален, но он будет краткосрочным. Поскольку чем выше идут цены, тем выше будет инфляция, тем жестче будут действия центробанков по стабилизации цен, а значит тем сильнее замедлится спрос на топливо. Нефть по $80 [в 2023 году] —- более реальный сценарий. Особенно если Китай продолжит придерживаться своей политики (антиковидных ограничений на поставки в порты страны. — NEWS.ru.). В период торможения мировой экономики кризис или даже приход нового кризиса тоже, как правило, приводят к снижению потребления топлива. Но это также будет весьма краткосрочным явлением, поскольку альянс стран ОПЕК+ на октябрьском заседании четко дал понять: он готов отстаивать уровень $90 путем снижения объемов добычи.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:

Более вероятный сценарий — рост мировых цен на нефть. Предложение искусственно сократится с введение эмбарго на поставки в Европу российской нефти, а затем и нефтепродуктов морским путем с декабря 2022-го и февраля 2023-го. Перенаправить выпадающие объемы на другие направления можно будет ограниченно — вероятно, не более, чем наполовину. Поэтому, даже в случае некоторого уменьшения спроса в Европе, нехватка предложения проявится сильнее. Увеличить его в других странах быстро не получится из-за отмеченного в JPMorgan недоинвестирования в отрасль в предыдущие годы. Соответственно, цена имеет более реальные перспективы подняться в 2023 году, чем опуститься. Может быть, не к $150, но способна держаться на рубежах $110-120.

Какой тариф устроит Россию

Игорь Галактионов:

Для российской экономики комфортны цены как по $80, так и по $150 за баррель, поэтому в любом сценарии эта составляющая российского ВВП будет в хорошем состоянии.

Александр Потавин:

Очевидно, что в ситуации высоких цен на нефть российская экономика будет легче переносить тяготы военного времени и внешних санкций. Однако надо понимать, что котировки североморской нефти Brent и российского сорта Urals вскоре могут разойтись в разные стороны. Минэкономразвития РФ ожидает снижения цен на нефть сорта Urals с $70 в 2023 году до $65 в 2025 г. Эмбарго на российскую нефть и газовая война с Европой обойдутся бюджету РФ в 2,7 трлн руб. — настолько снизятся сырьевые доходы правительства в 2023 году. Помимо возможного снижения цен на российскую нефть, можно ждать и падения объемов ее экспорта. В результате, общее падение потоков от углеводородной ренты в следующем году может составить 24% к этому году. Это будет одним из сильнейших падений в современной истории России.

Марк Гойхман:

Уровень в $80 (за Brent) достаточно комфортен для экспортеров и не столь далек от сегодняшних цен в районе $94. При этом для России важны не только цены, но и объемы экспорта. Основные объемы поставок в ЕС прекратятся. Но в случае без рецессии, когда спрос останется высоким, ресурсы можно будет продавать по другим направлениям. Стоимость выше $110 за баррель, безусловно, предпочтительнее, чем ниже $89 (до этого уровня Brent упала 18 октября. — NEWS.ru). В таком случае экономика нашей страны понесет меньшие потери и недополученные доходы. Цены же в районе $80 при ограниченных поставках станут восприниматься гораздо тяжелее. Но все-таки не приведут к катастрофическим последствиям для экономики и бюджета.

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Нефть нащупывает потолок

В середине октября глава Минфина США Джанет Йеллен предложила платить установить предельную цену, или ценовой потолок для российской нефти в $60 за баррель. Чтобы, в идеале, другие страны не платили за нее больше этой суммы.

Ранее государства G7 (либо уже почти полностью отказались от танкерной нефти из РФ, либо сделают это 5 декабря) решили ввести потолок цен для поставок в третьи страны. Вместе с тем ЕС планирует не только отказаться от покупок российской танкерной нефти, но и запретить ее доставку третьим странам, если цена будет выше (пока еще не принятого) потолка.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что США вместе с союзниками обсуждают введение предельной цены на уровне от $40 до $60. Так, премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил, что цену российской нефти нужно снизить вдвое, когда она стоила $80.

Во вторник 18 октября стоимость марки Brent впервые с 4 октября опустилась ниже $89 за баррель. Инвесторов беспокоило возможное снижения спроса в Китае, а также планы США высвободить из резервов дополнительные объемы нефти. Позднее стало известно, что Минэнерго США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва.