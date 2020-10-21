Нефть марки Brent подешевела до $41,49 за баррель

https://static.news.ru/photo/58d97b48-1436-11eb-a847-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Richard Drew/ТАСС

Нефтяные котировки утром 22 октября 2020 года продолжили снижение после падения накануне на фоне данных Минэнерго США об увеличении запасов бензина в стране. По данным на 08:13 мск, декабрьские фьючерсы на смесь марки Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,58%), до $41,49 за баррель. В среду эталон потерял $1,43 (3,3%).

WTI с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени остановилась на отметке $39,75, подешевев на $0,28 (0,7%). За предыдущую сессию контракт потерял в цене $1,67 (4%).

Минэнерго США 21 октября сообщило, что запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,9 млн баррелей. Эксперты ожидали снижение запасов на 1,6 млн баррелей. По информации ведомства, спрос на данный вид топлива в стране упал на 290 тыс. б/с — до минимальных с 12 июня 2020 года 8,29 млн б/с.

Ранее NEWS.ru сообщал, что курс американской валюты во время валютных торгов Московской Биржи потерял 0,45% и в моменте падал до 76,99 рубля. На таком уровне доллар находился впервые с 13 октября.

Курс доллара на открытии торгов опустился на 0,31% и достиг отметки в 77,1 рубля. Курс евро снизился на 0,04%, до 91,45 рубля. Позднее доллар торговался на уровне 77,11 рубля (-0,3%), а евро — по 91,42 рубля (-0,08%). Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Индекс МосБиржи прибавил 0,13%, достигнув 2806,80 пункта, а РТС — 0,54%, до 1146,89 пункта.