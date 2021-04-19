Нефть и газ под санкциями: реальна ли угроза

Новой мишенью для антироссийских санкции может стать отечественный ТЭК и промышленность, считают в Госдуме. Эксперты не верят, что это сильно осложнит жизнь отечественным компаниям. Настоящим ударом мог бы стать запрет на покупку российской нефти и газа. Однако такой сценарий малореалистичен: уж слишком высоки ставки, причём для всех. С каждым разом США и Европе труднее вводить экономические санкции против России безболезненно для самих себя. NEWS.ru выяснил, осталось ли у Вашингтона поле для санкционного манёвра.

США продолжат вводить новые санкции, чтобы сдержать развитие России и не дать ей шансов остаться суверенным и сильным государством, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Вашингтону «невыгодно» развитие России «как сильного суверенного государства» и «неприемлема» возможность получения ею «подобающего места в мире».

Думаю, в ближайшее время следует ожидать другие претензии к нашей стране. Видя, что экономика развивается даже в ситуации с пандемией, предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации, — написал Володин в своём Telegram.

Он отметил, что в такой ситуации нужно «сделать всё, чтобы не допустить вмешательства извне» во внутренние дела России. Новые претензии со стороны Вашингтона, по словам Володина, вероятнее всего будут связаны с темой соблюдения прав человека. Однако что именно, по его мнению, не устраивает американские власти, Володин не уточнил.

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Промышленность и ТЭК являются теми сферами, которые составляют основу российского благосостояния. Для того чтобы замедлить процессы экономического развития России, США может нанести удар именно по ним, не ограничиваясь пакетом санкций, введённых 15 апреля, комментирует доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. По словам эксперта, Россия уже вполне научились жить под санкциями, поэтому вряд ли это сможет существенно дестабилизировать отечественную экономику.

Наиболее сложный период как для отечественной промышленности, так и для ТЭК уже позади. Несмотря на третью волну коронавируса, ситуация всё равно вселяет оптимизм, в первую очередь, по причине огромного накопленного опыта в борьбе с инфекцией и активной вакцинации населения. Спрос растёт, а, значит, растут и объёмы производства. Промышленность постепенно оживает, ситуация в ТЭК также стабилизируется. Олег Каленов доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова

Аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков напоминает, что Россия всегда выступала за деполитизацию энергетики, хотя её обвиняют в обратном, настаивая, что она использует энергетику в качестве политического инструмента. США, напротив, за российскую политику вводят ограничительные меры экономического характера.

Сегодня действуют несколько типов санкций против российского ТЭК, рассказывает Юшков. Первый — это запрет на кредитование нефтяных и газовых компаний в американских и европейских банках. Второй тип — это так называемые секторальные санкции, которые включают запрет на поставку оборудования либо участия иностранных компаний в российских проектах по добыче на морских месторождениях и месторождениях трудноизвлекаемой нефти.

Действуют санкции в и отношении конкретных проектов, например, «Северного потока — 2» или Южно-Киринского месторождения «Газпрома» в Охотском море.

gazprom.ru

Поле для «санкционного манёвра» у США ещё есть, считает эксперт. Пока санкции не накладывают ограничения на текущие поставки топлива на Запад.

Самый радикальный сценарий — запрет на покупку российских нефти или газа, по примеру запрета на импорт иранской и венесуэльской нефти. Только объёмы экспорта иранской нефти несопоставимы с объёмом поставок российской нефти. Нефтяные ограничения в отношении Ирана мировой рынок «переварил», а «переварит» ли он запрет на покупку российской нефти и газа... Подобные санкции грозят дефицитом глобального масштаба. Цены на нефть моментально уйдут за тысячу долларов за баррель, Европа замёрзнет без газа. Это будет слишком большой стресс для мировой энергетики и рынка. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

США не скрывают, что намерены уменьшить зависимость европейских стран от российских углеводородов, которые американские НПЗ вынуждены сами покупать, чтобы заместить поставки из Венесуэлы и других стран ОПЕК. В 2020 году Россия вышла на третье место в мире по поставкам чёрного золота в США. Впереди — только Канада и Мексика, которую наша страна вполне может обогнать уже в 2021 году, считает Игорь Юшков.

С каждым разом США и Европе труднее вводить экономические санкции против России безболезненно для самих себя. Поэтому самым возможным вариантом эксперт видит расширение списка российских компаний, которым будет ограничен доступ на рынок капитала.

Но, как мы видим по прошлому опыту, нефтегазовая отрасль приспосабливается к этим ограничениям, — до сих пор никто не обанкротился, все выжили и продолжают работать, — указал Юшков.

Говоря о возможных санкция в отношении ТЭК, руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев предполагает, что речь может идти о повышении различных сборов для производств, в частности, углеродного налога для продукции из России.

Не секрет, что производство нефти, газа и нефтепродуктов является основой экономики нашей страны. Повышение нагрузки для отрасли, которая заинтересована в развитии экспортного потенциала, может стать фактором удорожания стоимости российской продукции, что сократит её конкурентные преимущества на мировом рынке. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

И не просто так заявление Владимира Володина прозвучало именно сейчас. 22–23 апреля пройдёт саммит по климату, организованный США, куда ранее был приглашён президент России.

Ключевой вопрос саммита — развитие «зелёных» технологий в мире, и наверняка стоит ожидать резких заявлений от Белого дома (особенно ввиду последних событий и взаимной дискуссии между США и РФ) относительно того, что страны, ориентированные на производство энергии из невозобновляемых источников, должны будут за это «платить», — рассуждает Деев.

Насколько болезненной станет такая перспектива для российского ТЭК, эксперт сказать не берётся, поскольку «всё будет зависеть от конкретики». Впрочем, Россия давно готова к тому, что требования к производителям будут ужесточаться. Сейчас постепенно проводится политика, направленная на снижение вредных выбросов со стороны отечественных компаний, резюмирует экономист.