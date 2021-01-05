Нефть Brent выросла в цене до $54 впервые с 26 февраля 2020 года

https://static.news.ru/photo/024042ec-4fcf-11eb-88fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость барреля нефти Brent впервые с 26 февраля 2020 года поднялась выше $54, что стало возможным после достижения накануне сделки ОПЕК+.

В 05:27 по московскому времени мартовский фьючерс Brent торговался на отметке в $54,02, показав рост на 0,92%. Февральский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,4% — до $50,12, приводит РИА Новости данные торгов.

Как сообщал NEWS.ru ранее, 5 января стоимость североамериканской нефти марки WTI впервые с 26 февраля превысила отметку в $50 за баррель. Североморская нефтяная смесь марки Brent выросла в цене до $53 за баррель.

Напомним, в этот день страны ОПЕК+ после неудачной попытки договориться по балансировке мировой добычи нефти смогли достичь соглашения по условиям сделки на февраль и март 2021 года. РФ разрешено нарастить добычу «чёрного золота» за счёт снижения добычи Саудовской Аравией, сообщили источники в делегациях.