Нефть Brent поднялась в цене на 4%

https://static.news.ru/photo/9163a826-89c1-11ea-b152-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press

Июльские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent торгуются на уровне $23,71 за баррель.

Техасская светлая нефть WTI также выросла в цене на 12,8% по сравнению с уровнем закрытия торгов накануне. На лондонской ICE стоимость барреля с поставкой в июне составила $13,87.

Как писал NEWS.ru ранее, директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков считает, что цена на нефть в текущем году будет находиться на уровне $30 за баррель. По его словам, в прошлом году средняя стоимость сырья составила $63 за баррель.