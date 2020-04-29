Нефть Brent поднялась в цене на 4%

Июльские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent торгуются на уровне $23,71 за баррель.
Техасская светлая нефть WTI также выросла в цене на 12,8% по сравнению с уровнем закрытия торгов накануне. На лондонской ICE стоимость барреля с поставкой в июне составила $13,87.
Как писал NEWS.ru ранее, директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков считает, что цена на нефть в текущем году будет находиться на уровне $30 за баррель. По его словам, в прошлом году средняя стоимость сырья составила $63 за баррель.
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