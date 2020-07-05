Небольшим отелям предоставят субсидии на закупку масок для сотрудников

https://static.news.ru/photo/bd1e0db8-bea4-11ea-8db4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rita Franca/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гостиницы до 100 номеров получат государственные субсидии на закупку средств индивидуальной защиты для работников, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По её словам, выплаты предназначены на закупку медицинских масок, санитайзеров и всего необходимого для того, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора, которые сейчас являются обязательным условием для открытия отелей.

Это новая, расширенная мера поддержки, — отметила она во время конференции «Особенности формирования турпродукта по Бурятии. Запуск чартерных программ».

Как писал NEWS.ru, ранее Догузова подчеркнула, что меры по профилактике коронавируса в российских отелях следует оставить на длительное время. Вместе с тем, отметила она, требования по проведению дезинфекции, которые недёшево обходятся гостиничному бизнесу, нужно постепенно смягчать.

Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по контролю и регламенту Наталья Костенко заявила, что несоответствия в рекомендациях Роспотребнадзора и указаниях Минздрава могут разорить санатории. По её словам, из-за того, что Роспотребнадзор объявил о послаблениях в отношении санаториев по приёму гостей, а Министерство здравоохранения ещё не изменило свои требования, организации оказались в неравном положении с гостиницами.