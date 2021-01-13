Не ваше дело: банки против раскрытия клиентам причин отказов в кредитах

Банки попросили депутатов не менять существующий порядок выдачи кредитов: участники рынка не хотят раскрывать клиентам причины отказов по заявкам, следует из письма Ассоциации банков России главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Так кредитные организации отреагировали на поправки в закон «О потребительском кредите», внесенные в Госдуму в конце октября парламентом Калмыкии. Рассмотрения инициативы намечено на февраль.

Сейчас банки могут отказаться заключать кредитный договор с клиентом без объяснений. Законопроект предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заемщикам «мотивированное объяснение с причинами отказа». Зачастую россияне даже не предполагают, что мешает им брать ссуды, но после принятия поправок у клиентов будет возможность устранить причины отказов, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В Ассоциации банков России РБК сообщили, что дополнительные знания ничего российским заёмщикам не дадут, а смена практики создаст риски для банков.

Как отмечают в АБР, раскрывать несостоявшимся заёмщикам причины отказов в выдаче ссуд крайне затруднительно из-за коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов.

В настоящее время банки всё менее склонны брать на себя кредитные риски и устанавливают низкие значения риск-аппетита, меняя кредитные процедуры в сторону ужесточения, объясняет старший научный сотрудник факультета экономики «Европейского Университета в Санкт-Петербурге» Мария Маракуева. По понятным причинам у клиентов банков, получившим отказ, возникает желание разобраться в его причинах. Однако состав внутренних кредитных процедур банка является информацией ДСП даже для соседних подразделений. Почему?

Во-первых, и актуальность этого аргумента вырастает в разы в периоды кризиса, любой банк постоянно подвержен мошенническим атакам, в том числе и на кредитные процедуры. Состав кредитных правил тестируется как мошенниками извне, так и недобросовестными сотрудниками внутри банка. Соответствующим образом подбирается ложная информация в анкете на кредит. Раскрытие любой информации о правилах принятий кредитных решений значительно облегчит мошеннические действия против банков. Потери от подобных мошеннических действий, например, по новым кредитным продуктам, могут составлять около 20% от всех потерь.

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Во-вторых, хорошие кредитные правила являются основным конкурентным преимуществом для банка. Демонстрация рынку своих настроек этих конкурентных преимуществ нивелирует и снизит будущую прибыль. Протестировав кредитные процедуры банка ложными заявками можно будет понять настройки и скопировать их у крупных игроков. Или организовать процесс «перехвата» кредитных заявок. Банк может поплатиться при этом существенной доли своей прибыли.

В-третьих, кредитные процедуры — логически очень сложный процесс, причем являющийся динамическим во времени. Одна причина отказа сегодня для клиента может стать совсем другой в ближайшем будущем. Какие-то проверки выносятся «наверх», в начало кредитной процедуры, и играют основную роль, какие-то отменяются для отдельных групп клиентов и т.д. У клиентов возникнет логичный вопрос: почему сегодня или у одного банка такая причина, а завтра или у другого банка — другая. Отвечать на эти вопросы банк не готов, платить за дополнительные входящие звонки при крайней низкой кредитной марже — тоже. Это просто может убить экономику кредитных продуктов.

В-четвертых, и здесь Александр Шорников абсолютно точен, объяснить клиенту сложные процедуры не представляется возможным и объём необоснованных претензий к банкам только вырастет.

Однако есть выходы и возможность удовлетворить клиентский спрос в подобной информации. Крупные банки уже давно практикуют консультации на фронте (фронт-офис), когда при вводе кредитной заявки операционист, например, видит плохую кредитную историю клиента и просит погасить сначала просроченную задолженность по действующим кредитам и только потом обращаться в банк. Другой вариант — давать довольно общие ответы по причинам отказа мне видится не столь удачным, т.к. будет порождать встречные вопросы со стороны клиентов и приводить к длинным дорогостоящим для банка и безрезультатным для клиента попыткам уточнить причину отказа. Даже такое простое правило, как негативная кредитная история не может быть объяснена операционистом, т.к. содержит как простые правила (отказ при большой текущей просрочке), так и сложные логически правила на исторические данные, которые являются ДСП даже внутри банка. Не говорю уже о скоринговых моделях, которые часто сложны в понимании даже сотрудникам кредитных подразделений. Мария Маракуева старший научный сотрудник факультета экономики «Европейского Университета в Санкт-Петербурге» старший научный сотрудник факультета экономики «Европейского Университета в Санкт-Петербурге»

Также верно, что кредитный рейтинг, рассчитываемый бюро кредитных историй, может с хорошим приближением дать представление клиенту о размере его кредитных рисков для кредитора.

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Банки выступают против раскрытия основания отказа в выдаче кредитов, так как считают, что это навредит их интересам, в частности, могут быть раскрыты модели, которыми пользуются кредиторы в случаях проведения оценки платежеспособности клиентов, полагает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова. А также банки считают, что раскрытие таких оснований может привести к увеличению количества мошеннических действий со стороны как сотрудников банка, так и потенциальных клиентов.

В настоящий момент вопросы, связанные с раскрытием причин отказа в предоставлении кредитов, приобрели особую актуальность. Наблюдается рост числа отказов банков в предоставлении кредитов потенциальным заёмщикам, в то же время происходит падение доходов граждан, в связи с чем увеличивается потребность в получении дополнительных средств. Заёмщики стремятся устранить основания, мешающие получить кредиты в банках, для чего хотят знать причины отказа.

Анализ сложившейся ситуации позволяет сделать вывод о том, что при решении вопроса о раскрытии банками причин отказа в предоставлении кредитов следует соблюдать баланс интересов как клиентов, так и самих банков. Наталья Свечникова доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова

Дело в том, что каждый банк разрабатывает свои системы оценки кредитоспособности заёмщиков, включая физлиц, продолжает замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко. Раскрывать механизм работы скоринга физлиц не принято. Это противоречит практике и обычаям делового оборота, сложившихся в банковском бизнесе.

К слову, раскрытие базовых элементов скоринга, их весовое влияние на принятие решения банком в отношении потенциального заёмщика может быть использовано для целей мошенничества или недобросовестной конкуренции. То есть, раскрытие такой чувствительной информации может вызвать всплеск мошенничества, а значит пострадают и сами банки, и их добросовестные клиенты. Ранее в практике банковского бизнеса это случалось.

Можно ли гражданину получить информацию о своей кредитоспособности? Легко. Достаточно обратиться в специальный институт — бюро кредитных историй. Запрос направляется в электронной форме, т.е. дистанционно, технологично и бесплатно (2 раза в год). И нет проблем. Александр Пушко заместитель директора Института коммуникационного менеджмента при ВШЭ заместитель директора Института коммуникационного менеджмента при ВШЭ

Второй вариант получения оценки кредитоспособности о себе любимом — повышение финансовой грамотности. И тогда будет вполне понятно, какие риски вы берёте, обращаясь за кредитом. Как и за счёт каких активов вы сможете погасить свои кредитные обязательства и в какие сроки. При этом полезно рассмотреть благоприятный и неблагоприятный варианты возможного развития ситуации в случае, если вам кредит дали. И это полезно — просчитать до обращения за кредитом.

Вызывает сомнение и требование инициаторов проекта к банкам «дать мотивированный ответ о причинах отказа в предоставлении кредитного продукта». Насколько полным должен быть этот мотивированный отказ? Вопрос весьма актуальный. Я, например, готов подготовить мотивированный отказ, который будет понятен только узкому кругу специалистов-кредитчиков. Для рядового заёмщика — это китайская грамота со всеми вытекающими последствиями. В какие сроки он должен быть предоставлен? Как и по каким каналам коммуникации этот ответ должен быть доставлен потенциальному заёмщику? Т.е. возникает куча надуманной и бесполезной работы, выполнив которую банк должен заплатить (программное обеспечение, персонал, каналы связи и т.п.), — сказал эксперт ВШЭ.

Иными словами, банку предлагается заплатить за то, что клиент к нему не пришел: доходов ещё нет, а расходы уже выросли. Если такое решение будет принято, то банкам ничего не остаётся, кроме повышения тарифов. Пострадают добросовестные заёмщики. Вряд ли это истинная цель инициаторов проекта, отмечают специалисты.