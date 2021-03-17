Не нужен Германии: в ФРГ «вонзили нож» в спину «Северному потоку-2»

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Газопровод «Северный поток-2» не нужен Германии. Об этом заявила эксперт по вопросам энергетики DIW Клаудиа Кемферт.

По её словам, в Европе имеется достаточно количество СПГ, которые даже не используются на полную мощность. Эксперт считает, что существующей инфраструктуры более, чем достаточно, чтобы покрыть потребности страны в газе.

В любом случае на «Северный поток-2» потратят впустую невероятную сумму денег. Мы всё оплатим это, будь то за счет очень высоких цен на газ или в виде компенсационных выплат, — считает Кемферт.

Что касается климатических целей ФРГ, то здесь эксперт полагает, что газопровод будет только мешать им. По её словам, к 2040-2050 годам газ в целом исчезнет из энергобаланса мира, передаёт Deutsche Welle.

Ранее NEWS.ru писал, что агентство Reuters узнало о новой «лучшей стратегии» ФРГ в разговоре с США по «Северному потоку — 2». Как рассказали в издании, на текущий день Германия старается выиграть время, чтобы представить Соединённым Штатам уже готовый проект, когда газопровод будет запущен. Таким образом, страна пытается изменить позицию государства-оппонента по данному вопросу.