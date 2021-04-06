Не каждый потянет: как россиянам выбиться в средний класс

По версии Всемирного банка, в России к среднему классу относятся граждане, чей доход в полтора раза превышает прожиточный минимум в размере 12 702 рублей. Кроме того, представители данной прослойки могут позволить себе приобрести иномарку, путешествовать минимум раз в год и учиться за границей. Как прийти к такому потреблению с зарплатой, чуть превышающей 19 тысяч, остаётся загадкой. Кто на самом деле может относить себя к среднему классу и сколько для этого нужно зарабатывать — в материале NEWS.ru.

Общепринятого определения среднего класса не существует — большинство специалистов называют критерии исходя из своего субъективного восприятия реальности. По мнению доктора экономических наук Андрея Колганова, ключевым фактором в данном вопросе является возможность «достаточно» зарабатывать на своих профессиональных знаниях.

К среднему классу относят людей, которые овладевают профессиями, обеспечивающими достаточно высокий доход. Андрей Колганов ведущий научный сотрудник МГУ, экономист ведущий научный сотрудник МГУ, экономист

В разговоре с NEWS.ru экономист также отметил, что у представителей среднего класса должны быть ресурсы на приобретение автомобиля и возможность обеспечить себя собственным или арендованным «нормальным» жильём. Марку транспортного средства, как и требования к жилплощади спикер не уточнил, однако добавил, что в России неблагоприятные условия для соответствия описываемым критериям.

Проблема вот в чём заключается — условия для формирования среднего класса в разных странах разные. Потому что те профессии, которые в одних странах приносят людям достаточные доходы, в другие странах такого дохода не приносят. К сожалению, у нас в России с этим дело обстоит достаточно сложно, — рассказал профессор.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В пример Колганов привёл квалифицированных промышленных рабочих — в отличии от России, в западных странах они вполне могут входить в средний класс по уровню дохода. Есть и ряд высокопрофессиональных специальностей, которые лишь недавно стали оплачиваться по достоинству.

Сейчас научные работники, по крайней мере их наиболее высокопрофессиональная часть, они в принципе могут относить себя к среднему классу по уровню дохода, но ещё десять лет назад этого не было. А двадцать лет назад научных сотрудников скорее надо было относить к люмпенам и маргиналам, а не среднему классу, — уточнил Колганов.

Более конкретные критерии для определения среднего класса назвал экономический обозреватель Олег Богданов. По его словам, ключевым фактором является ежемесячный доход — для Москвы зарплатный коридор должен составлять 200–300 тысяч рублей, для остальных мегаполисов — 150–200 тысяч. При этом на каждого члена семьи в среднем должно приходиться 30 квадратных метров жилплощади. К обязательным требованиям эксперт отнёс и наличие автомобиля.

Вот с такими доходами можно относить людей к среднему классу, остальные все считаются бедными людьми. Олег Богданов ведущий аналитик финансовой группы QBF ведущий аналитик финансовой группы QBF

Ежедневные расходы на еду, как считает Богданов, у среднего класса варьируются в пределах трёх-четырёх тысяч рублей. Семья также должна иметь возможность тратить на отдых порядка 200 тысяч в год.

На основе данных Росстата о среднедушевых доходах россиян можно сделать вывод, что подобный уровень жизни могут позволить себе менее 4% населения России. Однако, как уверяет Колганов, материальный успех в рамках «русской мечты» находится не на первом месте среди приоритетов.

У нас личный материальный успех, если не в индивидуальном сознании, то по крайней мере в общественном мнении, никогда не выступал главным критерием успешности человека. Все люди, безусловно, озабочены своим материальным благосостоянием, но общественные представления об успехе никогда не сводились только к материальному благополучию, — заявил доктор экономических наук.

Однозначного образа «русской мечты», в отличие от американской, в понимании Колганова не существует — каждый для себя сам формулирует критерии успешности. Для одних россиян на первом месте могут стоять личные отношения, для других — материальные блага.

Даже если снизить планку среднего класса до ежемесячного дохода в 100 тысяч рублей, наличия машины и собственной или арендуемой квартиры, соответствовать этим требованиям будет небольшой процент москвичей и уж тем более жителей регионов. И войти в число этих счастливчиков с учётом падения реальных доходов с каждым годом будет всё сложнее.