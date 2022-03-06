Названы страны, где россияне из-за санкций начнут скупать жильё

В связи с принятием в отношении России серьёзных санкционных мер странами Запада и США, основными направлениями для россиян, желающих приобрести недвижимость за границей станут Дубай (ОАЭ), Турция, а также Узбекистан. Об этом заявили эксперты, опрошенные РИА Новости.

По мнению специалистов, переориентация на новые рынки возрастёт среди россиян, желающих приобрести недвижимость за границей, из-за введённых в связи с ситуацией с Украиной международных санкций и призывов ряда стран и Еврокомиссии ограничить для инвесторов из России возможность получения «золотых паспортов». Раньше традиционным спросом у россиян пользовались Великобритания, Испания, Кипр, Греция, Болгария, Черногория. В последние годы к этому списку добавились Турция, Дубай и Португалия. Эксперты отмечают, что в настоящий момент спрос на Кипр, Турцию и Дубай сохранился, а вот на остальные страны временно приостановился.

При этом эксперты пока не зафиксировали где-либо полного запрета для заинтересованных в получении гражданства в обмен на инвестиции россиян. Однако рассмотрение заявлений от граждан России временно заморозили иммиграционная служба Португалии и Греции, ужесточили условия до стабилизации ситуации на Украине в Гренаде.

По мнению некоторых специалистов, в скором времени в список популярных у российских инвесторов стран попадёт Узбекистан. Его называют очень интересным вариантом как с точки зрения бизнеса, так и с позиции проживания.

Однако чемпионом по запросам станет Дубай, уверены эксперты. Там рынок переживает настоящий бум купли-продажи. Объём сделок только в январе вырос более чем на 80%. Кроме того, курс дирхама не подвержен таким скачкам, как спекуляции на валютном рынке с евро и долларами.