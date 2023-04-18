Названы сроки появления валюты - замены доллара Росконгресс: способная конкурировать с долларом и евро валюта появится не раньше 2035 года

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Валюта, способная конкурировать с долларом и евро, может появиться не раньше 2035-2040 годов. Об этом говорится в докладе Росконгресса «Валютные союзы. Альтернатива однополярному миру». По прогнозу авторов, на указанную роль будут претендовать, в первую очередь, азиатские валюты. Выдержки из доклада приводит РИА Новости.

Если текущие тренды сохранятся, а доллар США из‑за избыточного применения санкций и очередных волн банковских кризисов уже не будет восприниматься как незаменимый инструмент, освободившееся место способен занять не только евро, — говорится в докладе.

По мнению авторов, на доминирующие позиции могут выйти китайский юань и гонконгский доллар, валюты Центрально- и Западно-Африканских стран, Латинской Америки и ЕАЭС. При этом ожидается, что процесс займет десятки лет и ожидать, что новые союзные валюты начнут играть заметную роль в глобальной экономике, следует не ранее 2035-2040 годов.

При этом позиции доллара на сегодняшний день, по мнению экспертов, остаются прочными. На него приходится 58% всех валютных резервов мира. И хотя за последние 20 лет вес доллара уменьшается, темпы снижения составляют лишь десятые доли процента в год. При этом ощутимую конкуренцию доллару составляет только евро.

Ранее обозреватель газеты Le Figaro, эксперт в области геополитики Рено Жирар заявил, что отказ от доллара в мировых экономических отношениях представляет собой необратимый процесс. По мнению эксперта, это объясняется использованием Вашингтоном своей валюты в качестве средства давления на другие государства. В качестве примера давления он привел ситуацию 2014 года с банком BNP Paribas.