Наименьшая средняя цена одного квадратного метра в элитной квартире на первичном рынке недвижимости отмечается в Северной Осетии (36,9 тысячи рублей), Ингушетии (39,6 тысячи) и Дагестане (42,2 тысячи). С соответствующими данными Росстата за четвёртый квартал 2019 года ознакомился NEWS.ru.

Кроме того, в первую пятёрку попали Костромская (44,7 тысячи) и Ивановская (45,1 тысячи) области.

В свою очередь, дороже всего такая недвижимость стоит в Москве (303,7 тысячи), Приморском крае (181,8 тысячи) и Санкт-Петербурге (181 тысяча).

В среднем по России за квадратный метр в элитной квартире на первичном рынке нужно приготовить 157,2 тысячи рублей. Это больше, чем в четвёртом квартале 2018 года (131,8 тысячи).

Вместе с тем на вторичном рынке жилья купить элитную квартиру дешевле всего можно в Белгородской области (45,4 тысячи рублей за квадратный метр), Северной Осетии (46,8 тысячи) и Ивановской области (49,7 тысячи). Тогда как наименее доступен такой род недвижимости в Москве (254,4 тысячи), Санкт-Петербурге (171,6 тысячи) и Сахалинской области (120 тысяч).

Как рассказал в беседе с NEWS.ru исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев, в регионах с минимальными показателями по стоимости квадратного метра в элитной квартире низкие цены и на другие виды недвижимости. К тому же понятие «элитное» очень условное.

Тут две причины. Во-первых, общий уровень экономического развития этих регионов. Там не только элитные, там все квадратные метры стоят меньше, чем в других регионах. И вторая — то, что скорее всего, там нет, наверное, такого строительства, как элитное. То, что они строят и называют элитным, оно, скорее всего, может быть и не элитным вовсе. Потенциальный покупательский спрос и сам показатель средней цены по рынку не располагают к строительству элитного жилья. Каждый называет элитным то, что ему больше нравится, — пояснил Галеев.

Ранее NEWS.ru писал, что ставки по ипотеке могут опуститься до 8% и ниже уже в этом году.