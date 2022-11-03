Названы регионы — лидеры по росту потребления алкоголя Сильнее всего продажи спиртного увеличились в Ингушетии, Дагестане и Хакасии

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С начала года наибольший рост покупок алкоголя продемонстрировали Ингушетия, Дагестан и Хакасия. При этом в ЦФО активнее прочих начали пить в Белгородской, Брянской и Курской областях, которые часто подвергаются атакам со стороны Украины. Соответствующий отчет Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя есть в распоряжении NEWS.ru.

Где все чаще покупают спиртное

В январе — сентябре в Ингушетии алкоголь (без учета пива и пивных напитков) покупали на 33,6% чаще, чем за аналогичный период 2021-го. На втором месте Дагестан — рост почти на 13%, третье заняла Хакасия — 11,9%. Четвертое место снова у кавказской республики — Кабардино-Балкария показала рост в 10,1%. Следом идут Республика Алтай (9,5%), Оренбургская область (9%), Северная Осетия (8,4%), Карачаево-Черкесия (8,3%), Адыгея (7,2%) и Белгородская область (7,1%).

В Центральном федеральном округе быстрее всего наращивают потребление алкоголя упомянутая Белгородская, Курская (6,5%), Тамбовская (4,8%) и Московская области (4,6%), а также Москва (4,4%), Тульская (3,9%) и Брянская (3,8%) области.

В Санкт-Петербурге пьют чуть активнее, чем в Москве, рост продаж составил 5,4%. В Ленобласти показатель еще выше — 5,8%.

Любопытно, что еще в 2021 году в ЦФО употребление алкоголя падало. Исключениями были только Белгородская и Московская области, но рост был несильным — 1,8–2,6% по отношению к непандемийному 2019 году. Теперь же потребление растет во всех центральных регионах.

В целом по России продажи алкогольной продукции (без учета пива) выросли на 3,5%. Процент кажется небольшим, однако на него влияет в том числе исчезновение с прилавков винных напитков и фруктовых вин не из винограда. Власти запретили продавать их под названием «вина» в конце прошлого года, и они начали уходить из торговых сетей. Зато потребление крепленых вин, слабоалкогольных напитков вроде джин-тоника и крепкого алкоголя сильно растет.

Почему так происходит

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз:

Резкий рост потребления алкоголя в непьющих кавказских республиках может быть обусловлен разовыми покупками туристов. Объемы продаваемого алкоголя там небольшие, поэтому в процентах продажи поднимаются очень легко. Исключение — Дагестан, там и правда пьют хорошо. А вот рост в ЦФО и в целом в России объясняется двумя факторами. Первый — средний класс, который раньше огромные объемы алкоголя выпивал на отдыхе в формате all-inclusive, после пандемии вновь заперт в России и теперь больше пьет здесь. Второй фактор — начало специальной военной операции и последовавшие за этим психологический и социально-экономический кризисы. В таких случаях растут продажи у крепкого алкоголя и падают — у слабого. Но, например, слабоалкогольные напитки сейчас тоже растут, потому что замещают уничтоженные государством винные напитки. Рост потребления спиртного в Белгородской, Брянской и Курской областях объясняется также близостью регионов к боевым действиям.

Член Национальной наркологической лиги Василий Шуров:

Кавказские регионы — чемпионы по производству паленого алкоголя, но употребление легального спиртного, вероятно, и правда обусловлено мигрантами-немусульманами. Рост же потребления в ЦФО и стране в целом объяснить очень просто — в тревожном состоянии все схватились за допинги. У нас только траты россиян на антидепрессанты за девять месяцев выросли на 70%. В целом же цифры по потреблению алкоголя, как и по числу людей на наркологическом учете, могут казаться небольшими. Но, как говорится, есть ложь, наглая ложь и — статистика.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как выросли продажи алкоголя в России

За январь — сентябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го «ЦИФРРА» Вадима Дробиза фиксирует следующую динамику роста продаж по всей стране: