Названы потери турагентств России в разгар сезона

https://static.news.ru/photo/30cd0518-e8c4-11ea-b55a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выручка российских туристических агентств в июле и первой половине августа 2020 года оказалась в два раза меньше, чем год назад. В разгар туристического сезона средняя цена туров у них составляла 20,2 тыс. рублей в июле, что на 5% меньше прошлогоднего показателя, и 19,4 тыс. рублей в августе, что меньше на 8%.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные об оборотах отрасли, предоставленные компаниями «Эвотор», «Платформа ОФД» и «Яндекс.Кассы». Отмечается, что причиной падения показателей является вынужденный из-за коронавируса переход россиян с внешнего туризма на внутренний. Путешествовать по России её жители предпочитают самостоятельно, без покупки туров.

Так, оборот продаж туров онлайн снизился до 70% убытка на одну торговую точку, а средний чек уменьшился почти на 60% от уровня 2019 года (до 19 тыс. рублей). Гостиницы недополучили примерно треть оборота. Однако рост числа покупок в них составил 135%. По мнению экспертов, это говорит о переориентации россиян на самостоятельное планирование отдыха.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с начала программы стимулирования туристических поездок по России граждане приобрели туры с услугой кешбэка на 900 млн рублей. Воспользовались возможностью приобрести путёвку с частичным возвратом средств порядка 50 тысяч человек. Об этом рассказала руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова. Она подчеркнула, что самыми популярными направлениями оказались Кубань, Крым и Ставрополье.