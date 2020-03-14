Российские банки в 2020 году столкнутся с уменьшением прибыли и торможением одного из самых доходных бизнесов — розничного кредитования. Причиной станут пандемия коронавируса и низкие цены на нефть, вызванные разрывом сделки ОПЕК+.
К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА»,
Управляющий директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Александр Сараев считает, что два названных внешних фактора «напрямую влияют на экономику России и в конечном итоге приводят к обесцениванию рубля». Соответственно из-за этого ухудшится положение корпоративных заёмщиков и ускорится инфляция.
По мнению экспертов, банки в 2020 году столкнутся с падением доналоговой прибыли на 20–25%, до 1,2–1,3 трлн рублей, это меньше, чем заработали банки в 2018 году (1,345 трлн рублей). Также уменьшится доходность на капитал — с 14,6% до 11%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс прокомментировал финансовую ситуацию в мире. По его словам, несколько стран в ближайшее время, скорее всего, объявят дефолт. Он не стал уточнять, у каких именно государств возникнут проблемы. Эксперт лишь отметил, что в последнее время невыполнение обязательств наказывается не такими жёсткими мерами и дефолт становится проблемой кредитора.
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