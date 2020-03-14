https://static.news.ru/photo/2e2b8406-6719-11ea-810a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские банки в 2020 году столкнутся с уменьшением прибыли и торможением одного из самых доходных бизнесов — розничного кредитования. Причиной станут пандемия коронавируса и низкие цены на нефть, вызванные разрывом сделки ОПЕК+.

К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА», сообщает РБК.

Управляющий директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Александр Сараев считает, что два названных внешних фактора «напрямую влияют на экономику России и в конечном итоге приводят к обесцениванию рубля». Соответственно из-за этого ухудшится положение корпоративных заёмщиков и ускорится инфляция.

По мнению экспертов, банки в 2020 году столкнутся с падением доналоговой прибыли на 20–25%, до 1,2–1,3 трлн рублей, это меньше, чем заработали банки в 2018 году (1,345 трлн рублей). Также уменьшится доходность на капитал — с 14,6% до 11%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс прокомментировал финансовую ситуацию в мире. По его словам, несколько стран в ближайшее время, скорее всего, объявят дефолт. Он не стал уточнять, у каких именно государств возникнут проблемы. Эксперт лишь отметил, что в последнее время невыполнение обязательств наказывается не такими жёсткими мерами и дефолт становится проблемой кредитора.